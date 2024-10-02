Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон"
В Тайване из-за тайфуна "Кратон" пострадали 23 человека, 2,7 тысячи эвакуированы
© AP Photo / National Fire AgencyСпасатели на Тайване
© AP Photo / National Fire Agency
Спасатели на Тайване. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Двадцать три человека пострадали, свыше 2,7 тысячи жителей были эвакуированы в уезде Тайдун на юго-востоке Тайваня из-за приближающегося тайфуна "Кратон", сообщает в среду Центральное информационное агентство острова.
Согласно прогнозам метеорологов, тайфун "Кратон" достигнет южного побережья Тайваня в четверг утром, при этом он уже вызвал перебои в работе транспорта и других служб по всему острову.
В среду по всему Тайваню отменены занятия в учебных заведениях, офисы переведены на дистанционную работу, местные службы доставки приостановили оказание услуг в некоторых городах, в Тайбэе временно не работают сервисы проката велосипедов и мопедов. При этом торговые центры продолжают работать.
По состоянию на 09.00 среды (04.00 мск) эпицентр тайфуна находился в 160 километрах к юго-западу от города Гаосюн на юге острова и двигался на северо-восток со скоростью 7-10 километров в час. Радиус шторма на тот момент составлял 220 километров, максимальная скорость ветра достигала 173 километра в час, а порывы достигали 209 километров в час.