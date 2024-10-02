https://ria.ru/20241002/tayfun-1975867091.html

Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон"

Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон" - РИА Новости, 02.10.2024

Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон"

Двадцать три человека пострадали, свыше 2,7 тысячи жителей были эвакуированы в уезде Тайдун на юго-востоке Тайваня из-за приближающегося тайфуна "Кратон",... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:19

2024-10-02T08:19

2024-10-02T08:19

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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Двадцать три человека пострадали, свыше 2,7 тысячи жителей были эвакуированы в уезде Тайдун на юго-востоке Тайваня из-за приближающегося тайфуна "Кратон", сообщает в среду Центральное информационное агентство острова. Согласно прогнозам метеорологов, тайфун "Кратон" достигнет южного побережья Тайваня в четверг утром, при этом он уже вызвал перебои в работе транспорта и других служб по всему острову. В среду по всему Тайваню отменены занятия в учебных заведениях, офисы переведены на дистанционную работу, местные службы доставки приостановили оказание услуг в некоторых городах, в Тайбэе временно не работают сервисы проката велосипедов и мопедов. При этом торговые центры продолжают работать. По состоянию на 09.00 среды (04.00 мск) эпицентр тайфуна находился в 160 километрах к юго-западу от города Гаосюн на юге острова и двигался на северо-восток со скоростью 7-10 километров в час. Радиус шторма на тот момент составлял 220 километров, максимальная скорость ветра достигала 173 километра в час, а порывы достигали 209 километров в час.

https://ria.ru/20241001/ssha-1975638320.html

https://ria.ru/20240911/tayfun-1971966928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, тайбэй, гаосюн