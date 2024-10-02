Рейтинг@Mail.ru
Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон" - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/tayfun-1975867091.html
Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон"
Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон" - РИА Новости, 02.10.2024
Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон"
Двадцать три человека пострадали, свыше 2,7 тысячи жителей были эвакуированы в уезде Тайдун на юго-востоке Тайваня из-за приближающегося тайфуна "Кратон",... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:19
2024-10-02T08:19
в мире
тайвань
тайбэй
гаосюн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937513995_0:461:1542:1328_1920x0_80_0_0_a4e7978c1327b24aafe625d08df75f7e.jpg
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Двадцать три человека пострадали, свыше 2,7 тысячи жителей были эвакуированы в уезде Тайдун на юго-востоке Тайваня из-за приближающегося тайфуна "Кратон", сообщает в среду Центральное информационное агентство острова. Согласно прогнозам метеорологов, тайфун "Кратон" достигнет южного побережья Тайваня в четверг утром, при этом он уже вызвал перебои в работе транспорта и других служб по всему острову. В среду по всему Тайваню отменены занятия в учебных заведениях, офисы переведены на дистанционную работу, местные службы доставки приостановили оказание услуг в некоторых городах, в Тайбэе временно не работают сервисы проката велосипедов и мопедов. При этом торговые центры продолжают работать. По состоянию на 09.00 среды (04.00 мск) эпицентр тайфуна находился в 160 километрах к юго-западу от города Гаосюн на юге острова и двигался на северо-восток со скоростью 7-10 километров в час. Радиус шторма на тот момент составлял 220 километров, максимальная скорость ветра достигала 173 километра в час, а порывы достигали 209 километров в час.
https://ria.ru/20241001/ssha-1975638320.html
https://ria.ru/20240911/tayfun-1971966928.html
тайвань
тайбэй
гаосюн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937513995_0:414:1542:1571_1920x0_80_0_0_7dc95c465db8f6e2bc4f1e15814c16bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, тайбэй, гаосюн
В мире, Тайвань, Тайбэй, Гаосюн
Более 2,7 тысячи жителей Тайваня эвакуированы из-за тайфуна "Кратон"

В Тайване из-за тайфуна "Кратон" пострадали 23 человека, 2,7 тысячи эвакуированы

© AP Photo / National Fire AgencyСпасатели на Тайване
Спасатели на Тайване - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Спасатели на Тайване. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Двадцать три человека пострадали, свыше 2,7 тысячи жителей были эвакуированы в уезде Тайдун на юго-востоке Тайваня из-за приближающегося тайфуна "Кратон", сообщает в среду Центральное информационное агентство острова.
Согласно прогнозам метеорологов, тайфун "Кратон" достигнет южного побережья Тайваня в четверг утром, при этом он уже вызвал перебои в работе транспорта и других служб по всему острову.
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Более миллиона американцев остаются без света из-за урагана "Хелен"
Вчера, 04:31
В среду по всему Тайваню отменены занятия в учебных заведениях, офисы переведены на дистанционную работу, местные службы доставки приостановили оказание услуг в некоторых городах, в Тайбэе временно не работают сервисы проката велосипедов и мопедов. При этом торговые центры продолжают работать.
По состоянию на 09.00 среды (04.00 мск) эпицентр тайфуна находился в 160 километрах к юго-западу от города Гаосюн на юге острова и двигался на северо-восток со скоростью 7-10 километров в час. Радиус шторма на тот момент составлял 220 километров, максимальная скорость ветра достигала 173 километра в час, а порывы достигали 209 километров в час.
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
СМИ: число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141
11 сентября, 04:24
 
В миреТайваньТайбэйГаосюн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала