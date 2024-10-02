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На Украине прогнозируют рост тарифов на электроэнергию на 50-75% - РИА Новости, 02.10.2024
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18:30 02.10.2024 (обновлено: 19:03 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/tarify-1976016223.html
На Украине прогнозируют рост тарифов на электроэнергию на 50-75%
На Украине прогнозируют рост тарифов на электроэнергию на 50-75% - РИА Новости, 02.10.2024
На Украине прогнозируют рост тарифов на электроэнергию на 50-75%
Тарифы на электроэнергию для населения Украины вырастут на 50-75% в 2025 году, заявил в среду глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:30
2024-10-02T19:03
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию для населения Украины вырастут на 50-75% в 2025 году, заявил в среду глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве в мае сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за киловатт-час (0,07 доллара) до 4,32 гривны (0,11 доллара). "На следующий год стоимость электроэнергии для населения будет 6,5-7 гривен (0,15-0,16 доллара за киловатт-час – ред.), я вам гарантирую. Я думаю, через 2-3 года мы будем платить за электроэнергию примерно 8-9 гривен (0,19-0,21 доллара за киловатт-час – ред.)", - сказал Попенко в эфире телеканала Новости.LIVE. Попенко отметил, что обещание правительства Украины не повышать тарифы на коммунальные услуги касается лишь нескольких услуг. "В законе, который был принят в августе 2022 года, говорится всего о трех коммунальных услугах: теплоснабжении, горячем водоснабжении и распределении газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе", - подчеркнул он. Украинская консалтинговая компания ExPro в сентябре сообщала, что национальная энергетическая компания Укрэнерго предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950248332.html
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в мире, жкх, украина, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Украина, Укрэнерго
На Украине прогнозируют рост тарифов на электроэнергию на 50-75%

Тарифы на электроэнергию для населения Украины вырастут на 50-75% в 2025 году

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АЭС - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию для населения Украины вырастут на 50-75% в 2025 году, заявил в среду глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве в мае сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за киловатт-час (0,07 доллара) до 4,32 гривны (0,11 доллара).
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"На следующий год стоимость электроэнергии для населения будет 6,5-7 гривен (0,15-0,16 доллара за киловатт-час – ред.), я вам гарантирую. Я думаю, через 2-3 года мы будем платить за электроэнергию примерно 8-9 гривен (0,19-0,21 доллара за киловатт-час – ред.)", - сказал Попенко в эфире телеканала Новости.LIVE.
Попенко отметил, что обещание правительства Украины не повышать тарифы на коммунальные услуги касается лишь нескольких услуг.
"В законе, который был принят в августе 2022 года, говорится всего о трех коммунальных услугах: теплоснабжении, горячем водоснабжении и распределении газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе", - подчеркнул он.
Украинская консалтинговая компания ExPro в сентябре сообщала, что национальная энергетическая компания Укрэнерго предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии.
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