Рейтинг@Mail.ru
Машину для обработки судов от обледенения купили для аэропорта Тамбова - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
22:58 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/tambov-1976052204.html
Машину для обработки судов от обледенения купили для аэропорта Тамбова
Машину для обработки судов от обледенения купили для аэропорта Тамбова - РИА Новости, 02.10.2024
Машину для обработки судов от обледенения купили для аэропорта Тамбова
Аэропорт "Тамбов" приобрел машину для обработки воздушных судов от обледенения (деайсер), по условиям контракта технику должны поставить до 5 декабря, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:58
2024-10-02T22:58
тамбовская область
тамбов
москва
тамбовская область
максим егоров
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Аэропорт "Тамбов" приобрел машину для обработки воздушных судов от обледенения (деайсер), по условиям контракта технику должны поставить до 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.Стоимость техники составляет 46,3 миллиона рублей. Деайсер предназначен для обработки воздушных судов реагентами, играет важную роль в обеспечении безопасности полетов. Это особенно актуально с учетом планов по организации регулярных авиарейсов новыми более вместительными самолетами и расширению географии авиасообщений.Ранее аэропорт "Тамбов" приобрел тягач для крупноразмерных самолетов и трап для обслуживания самолетов Sukhoi Superjet, стоимостью 31,2 миллиона и 4,7 миллиона рублей соответственно. Вся техника ожидается к 5 декабря 2024 года."Мы продолжаем модернизировать инфраструктуру нашей воздушной гавани. Аэропорт "Тамбов" готовится к приему среднемагистральных самолетов. Авиаперевозки востребованы, пассажиропоток постоянно растет. Авиарейсы востребованы не только жителями нашего региона. Люди ждут открытия новых направлений полетов, а мы над этим активно работаем", - отметил глава Тамбовской области Максим Егоров, его слова приводит пресс-служба.Согласно осенне-зимнему расписанию полетов, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года, из Тамбова будут выполняться авиарейсы в Москву – пять раз в неделю по будням, а также в Санкт-Петербург – три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам.По инициативе Максима Егорова дважды восстанавливали авиасообщение Тамбовщины с другими регионами. В ноябре 2021 года самолеты после долгого перерыва стали летать из областного центра в Москву. А в мае 2022 года после переговоров главы региона с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил отмененные в феврале рейсы в Москву и Санкт-Петербург.Региональные власти уделяют большое внимание развитию авиасообщения, в связи с чем, на постоянной основе проводят модернизацию аэропортового комплекса. Ранее отремонтировали взлетно-посадочную полосу, резервуары пожарного водоснабжения, магистральную теплотрассу, провели реконструкцию электроснабжения, выполнили капитальный ремонт мягкой кровли аэровокзала, оборудовали дополнительные досмотровые зоны на входе в аэровокзал.
тамбов
москва
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0cb6267e3f2854123a7a7ea4eb89c045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбов, москва, тамбовская область, максим егоров, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Тамбовская область, Тамбов, Москва, Тамбовская область, Максим Егоров, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)

Машину для обработки судов от обледенения купили для аэропорта Тамбова

© Фото : Администрация Тамбовской областиАэропорт "Тамбов"
Аэропорт Тамбов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Администрация Тамбовской области
Аэропорт "Тамбов" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Аэропорт "Тамбов" приобрел машину для обработки воздушных судов от обледенения (деайсер), по условиям контракта технику должны поставить до 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
Стоимость техники составляет 46,3 миллиона рублей. Деайсер предназначен для обработки воздушных судов реагентами, играет важную роль в обеспечении безопасности полетов. Это особенно актуально с учетом планов по организации регулярных авиарейсов новыми более вместительными самолетами и расширению географии авиасообщений.
Ранее аэропорт "Тамбов" приобрел тягач для крупноразмерных самолетов и трап для обслуживания самолетов Sukhoi Superjet, стоимостью 31,2 миллиона и 4,7 миллиона рублей соответственно. Вся техника ожидается к 5 декабря 2024 года.
«
"Мы продолжаем модернизировать инфраструктуру нашей воздушной гавани. Аэропорт "Тамбов" готовится к приему среднемагистральных самолетов. Авиаперевозки востребованы, пассажиропоток постоянно растет. Авиарейсы востребованы не только жителями нашего региона. Люди ждут открытия новых направлений полетов, а мы над этим активно работаем", - отметил глава Тамбовской области Максим Егоров, его слова приводит пресс-служба.
Согласно осенне-зимнему расписанию полетов, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года, из Тамбова будут выполняться авиарейсы в Москву – пять раз в неделю по будням, а также в Санкт-Петербург – три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам.
По инициативе Максима Егорова дважды восстанавливали авиасообщение Тамбовщины с другими регионами. В ноябре 2021 года самолеты после долгого перерыва стали летать из областного центра в Москву. А в мае 2022 года после переговоров главы региона с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил отмененные в феврале рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
Региональные власти уделяют большое внимание развитию авиасообщения, в связи с чем, на постоянной основе проводят модернизацию аэропортового комплекса. Ранее отремонтировали взлетно-посадочную полосу, резервуары пожарного водоснабжения, магистральную теплотрассу, провели реконструкцию электроснабжения, выполнили капитальный ремонт мягкой кровли аэровокзала, оборудовали дополнительные досмотровые зоны на входе в аэровокзал.
 
Тамбовская областьТамбовМоскваТамбовская областьМаксим ЕгоровSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала