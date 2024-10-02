https://ria.ru/20241002/tambov-1976052204.html

Машину для обработки судов от обледенения купили для аэропорта Тамбова

Машину для обработки судов от обледенения купили для аэропорта Тамбова - РИА Новости, 02.10.2024

Машину для обработки судов от обледенения купили для аэропорта Тамбова

Аэропорт "Тамбов" приобрел машину для обработки воздушных судов от обледенения (деайсер), по условиям контракта технику должны поставить до 5 декабря, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:58

2024-10-02T22:58

2024-10-02T22:58

тамбовская область

тамбов

москва

тамбовская область

максим егоров

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Аэропорт "Тамбов" приобрел машину для обработки воздушных судов от обледенения (деайсер), по условиям контракта технику должны поставить до 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.Стоимость техники составляет 46,3 миллиона рублей. Деайсер предназначен для обработки воздушных судов реагентами, играет важную роль в обеспечении безопасности полетов. Это особенно актуально с учетом планов по организации регулярных авиарейсов новыми более вместительными самолетами и расширению географии авиасообщений.Ранее аэропорт "Тамбов" приобрел тягач для крупноразмерных самолетов и трап для обслуживания самолетов Sukhoi Superjet, стоимостью 31,2 миллиона и 4,7 миллиона рублей соответственно. Вся техника ожидается к 5 декабря 2024 года."Мы продолжаем модернизировать инфраструктуру нашей воздушной гавани. Аэропорт "Тамбов" готовится к приему среднемагистральных самолетов. Авиаперевозки востребованы, пассажиропоток постоянно растет. Авиарейсы востребованы не только жителями нашего региона. Люди ждут открытия новых направлений полетов, а мы над этим активно работаем", - отметил глава Тамбовской области Максим Егоров, его слова приводит пресс-служба.Согласно осенне-зимнему расписанию полетов, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года, из Тамбова будут выполняться авиарейсы в Москву – пять раз в неделю по будням, а также в Санкт-Петербург – три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам.По инициативе Максима Егорова дважды восстанавливали авиасообщение Тамбовщины с другими регионами. В ноябре 2021 года самолеты после долгого перерыва стали летать из областного центра в Москву. А в мае 2022 года после переговоров главы региона с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил отмененные в феврале рейсы в Москву и Санкт-Петербург.Региональные власти уделяют большое внимание развитию авиасообщения, в связи с чем, на постоянной основе проводят модернизацию аэропортового комплекса. Ранее отремонтировали взлетно-посадочную полосу, резервуары пожарного водоснабжения, магистральную теплотрассу, провели реконструкцию электроснабжения, выполнили капитальный ремонт мягкой кровли аэровокзала, оборудовали дополнительные досмотровые зоны на входе в аэровокзал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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