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Светлану Камбулову избрали главой Таганрога - РИА Новости, 02.10.2024
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11:52 02.10.2024 (обновлено: 11:53 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/taganrog-1975911416.html
Светлану Камбулову избрали главой Таганрога
Светлану Камбулову избрали главой Таганрога - РИА Новости, 02.10.2024
Светлану Камбулову избрали главой Таганрога
Депутаты городской думы Таганрога Ростовской области в среду избрали Светлану Камбулову главой города, сообщил прежний глава администрации Тананрога Андрей... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:52
2024-10-02T11:53
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Депутаты городской думы Таганрога Ростовской области в среду избрали Светлану Камбулову главой города, сообщил прежний глава администрации Тананрога Андрей Фатеев в Telegram. С 2023 года Камбулова занимала пост первого заместителя главы администрации города Таганрога. "Сегодня был мой последний рабочий день в должности главы администрации Таганрога... 2 октября новый состав депутатов городской думы избрал в соответствии с действующим уставом главу города Светлану Камбулову и председателя думы Романа Корякина", - написал Фатеев. Ранее он сообщил, что принял решение не участвовать в конкурсе на должность главы Таганрога. Таганрог - самый западный и второй по величине город в Ростовской области. Он расположен на побережье Таганрогского залива Азовского моря. Город является крупным индустриальным, научным и культурно-историческим центром, а также одним из ведущих морских портов на юге России.
https://ria.ru/20240925/yakushev-1974548478.html
https://ria.ru/20240923/tatarstan-1974171166.html
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политика, таганрог, ростовская область, азовское море
Политика, Таганрог, Ростовская область, Азовское море
Светлану Камбулову избрали главой Таганрога

Депутаты городской думы Таганрога избрали Светлану Камбулову главой города

© Depositphotos.com / Oleg BelovТаганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Depositphotos.com / Oleg Belov
Таганрог. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Депутаты городской думы Таганрога Ростовской области в среду избрали Светлану Камбулову главой города, сообщил прежний глава администрации Тананрога Андрей Фатеев в Telegram.
С 2023 года Камбулова занимала пост первого заместителя главы администрации города Таганрога.
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"Сегодня был мой последний рабочий день в должности главы администрации Таганрога... 2 октября новый состав депутатов городской думы избрал в соответствии с действующим уставом главу города Светлану Камбулову и председателя думы Романа Корякина", - написал Фатеев.
Ранее он сообщил, что принял решение не участвовать в конкурсе на должность главы Таганрога.
Таганрог - самый западный и второй по величине город в Ростовской области. Он расположен на побережье Таганрогского залива Азовского моря. Город является крупным индустриальным, научным и культурно-историческим центром, а также одним из ведущих морских портов на юге России.
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