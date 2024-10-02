https://ria.ru/20241002/sudno-1975971720.html

В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт

В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт - РИА Новости, 02.10.2024

В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт

Судно село на мель в акватории реки Дон в Азовском районе Ростовской области во время движения в турецкий порт Самсун, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:44

2024-10-02T15:44

2024-10-02T15:44

происшествия

самсун

дон

азовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Судно село на мель в акватории реки Дон в Азовском районе Ростовской области во время движения в турецкий порт Самсун, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. "Река Дон. В 13.50 поступило сообщение о посадке на мель судна. Маршрут порт Ростов-на-Дону – порт Самсун (Турция)", - сказал он. Представитель МЧС также сообщил, что пострадавших в аварии нет. Разлива нефтепродуктов не наблюдается. Происшествие не нарушило судовой ход на реке. Для снятия судна с мели было привлечено два буксира.

https://ria.ru/20240918/rybak-1973322362.html

самсун

дон

азовский район

ростовская область

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происшествия, самсун, дон, азовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область