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В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт - РИА Новости, 02.10.2024
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15:44 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/sudno-1975971720.html
В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт
В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт - РИА Новости, 02.10.2024
В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт
Судно село на мель в акватории реки Дон в Азовском районе Ростовской области во время движения в турецкий порт Самсун, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:44
2024-10-02T15:44
происшествия
самсун
дон
азовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Судно село на мель в акватории реки Дон в Азовском районе Ростовской области во время движения в турецкий порт Самсун, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. "Река Дон. В 13.50 поступило сообщение о посадке на мель судна. Маршрут порт Ростов-на-Дону – порт Самсун (Турция)", - сказал он. Представитель МЧС также сообщил, что пострадавших в аварии нет. Разлива нефтепродуктов не наблюдается. Происшествие не нарушило судовой ход на реке. Для снятия судна с мели было привлечено два буксира.
https://ria.ru/20240918/rybak-1973322362.html
самсун
дон
азовский район
ростовская область
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происшествия, самсун, дон, азовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Самсун, Дон, Азовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт

В Ростовской области судно село на мель во время движения в турецкий порт Самсун

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРека Дон в Ростовской области
Река Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Река Дон в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Судно село на мель в акватории реки Дон в Азовском районе Ростовской области во время движения в турецкий порт Самсун, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"Река Дон. В 13.50 поступило сообщение о посадке на мель судна. Маршрут порт Ростов-на-Дону – порт Самсун (Турция)", - сказал он.
Представитель МЧС также сообщил, что пострадавших в аварии нет. Разлива нефтепродуктов не наблюдается. Происшествие не нарушило судовой ход на реке.
Для снятия судна с мели было привлечено два буксира.
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ПроисшествияСамсунДонАзовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская область
 
 
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