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Московского учителя приговорили к девяти годам колонии за совращение детей
Московского учителя приговорили к девяти годам колонии за совращение детей - РИА Новости, 02.10.2024
Московского учителя приговорили к девяти годам колонии за совращение детей
Люблинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима учителя, обвиняемого в совращении детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:39
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима учителя, обвиняемого в совращении детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Миргородскому В. С. наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с запретом заниматься педагогической деятельностью, а также иной профессиональной деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты сроком на 15 лет", - рассказал собеседник агентства. Как уточнили в суде, мужчину признали виновным в совершении полового сношения с двумя или более лицами, не достигшими 16-летнего возраста, а также в совершении развратных действий в отношении двух или более несовершеннолетних лиц. В январе этого года в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что арестован 27-летний мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней на юго-востоке Москвы. В пресс-службе Люблинского суда Москвы РИА Новости рассказали, что речь идет об учителе истории школы №1987 Владимире Миргородском. По данным следствия, задержанный с ноября 2023 по январь 2024 года переписывался со знакомой девочкой 2010 года рождения в мессенджере и совращал ее. О случившемся узнала мать подростка и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240802/podmoskove-1963621256.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), люблинский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Люблинский суд г. Москвы
Московского учителя приговорили к девяти годам колонии за совращение детей
Суд в Москве приговорил к девяти годам учителя, обвиняемого в совращении детей
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима учителя, обвиняемого в совращении детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Миргородскому В. С. наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с запретом заниматься педагогической деятельностью, а также иной профессиональной деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты сроком на 15 лет", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнили в суде, мужчину признали виновным в совершении полового сношения с двумя или более лицами, не достигшими 16-летнего возраста, а также в совершении развратных действий в отношении двух или более несовершеннолетних лиц.
В январе этого года в Telegram-канале столичного главка СК РФ
сообщалось, что арестован 27-летний мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней на юго-востоке Москвы. В пресс-службе Люблинского суда Москвы РИА Новости рассказали, что речь идет об учителе истории школы №1987 Владимире Миргородском.
По данным следствия, задержанный с ноября 2023 по январь 2024 года переписывался со знакомой девочкой 2010 года рождения в мессенджере и совращал ее. О случившемся узнала мать подростка и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.