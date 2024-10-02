https://ria.ru/20241002/sud-1975874283.html

Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова

Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова - РИА Новости, 02.10.2024

Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова

Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:20

2024-10-02T09:20

2024-10-02T09:20

происшествия

россия

китай

тимур иванов

генеральная прокуратура рф

шереметьево (аэропорт)

центральный банк рф (цб рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что Филатов может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличили его в совершении указанного преступления", - сказано в документах. Как стало известно ранее в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения Филатову, уголовное дело возбуждено 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и иных неустановленных лиц по факту хищения денежных средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Согласно материалам, дело Филатова выделялось из основного и направлялось в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако замгенпрокурора вернул его следователю для устранения нарушений. Какая сумма хищений вменяется самому Филатову - не уточняется. Филатова задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Китая, где он находился в командировке, и заключили под стражу. Следствие посчитало, что он пытался скрыться, отметил адвокат. Однако, по утверждению защиты, за последние годы Филатов неоднократно выезжал за пределы РФ по работе с согласия следователя. До этого Филатов находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде. По данным "Коммерсанта", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, и одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов. Ранее суд продлил Филатову арест до 3 декабря. "Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20240913/scheta-1972446634.html

https://ria.ru/20240904/obvinenie-1970564460.html

https://ria.ru/20240812/voentorg-1965775656.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, китай, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, шереметьево (аэропорт), центральный банк рф (цб рф), дело замминистра обороны тимура иванова