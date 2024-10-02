https://ria.ru/20241002/sud-1975874283.html
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова - РИА Новости, 02.10.2024
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова
Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:20
2024-10-02T09:20
2024-10-02T09:20
происшествия
россия
китай
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
шереметьево (аэропорт)
центральный банк рф (цб рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что Филатов может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличили его в совершении указанного преступления", - сказано в документах. Как стало известно ранее в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения Филатову, уголовное дело возбуждено 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и иных неустановленных лиц по факту хищения денежных средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Согласно материалам, дело Филатова выделялось из основного и направлялось в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако замгенпрокурора вернул его следователю для устранения нарушений. Какая сумма хищений вменяется самому Филатову - не уточняется. Филатова задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Китая, где он находился в командировке, и заключили под стражу. Следствие посчитало, что он пытался скрыться, отметил адвокат. Однако, по утверждению защиты, за последние годы Филатов неоднократно выезжал за пределы РФ по работе с согласия следователя. До этого Филатов находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде. По данным "Коммерсанта", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, и одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов. Ранее суд продлил Филатову арест до 3 декабря. "Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20240913/scheta-1972446634.html
https://ria.ru/20240904/obvinenie-1970564460.html
https://ria.ru/20240812/voentorg-1965775656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, китай, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, шереметьево (аэропорт), центральный банк рф (цб рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Китай, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Шереметьево (аэропорт), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова в преступлении по делу о хищении
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что Филатов может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличили его в совершении указанного преступления", - сказано в документах.
Как стало известно ранее в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения Филатову, уголовное дело возбуждено 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и иных неустановленных лиц по факту хищения денежных средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
Согласно материалам, дело Филатова выделялось из основного и направлялось в Генпрокуратуру
для утверждения обвинительного заключения, однако замгенпрокурора вернул его следователю для устранения нарушений. Какая сумма хищений вменяется самому Филатову - не уточняется.
Филатова задержали в аэропорту "Шереметьево
" по прилете из Китая
, где он находился в командировке, и заключили под стражу. Следствие посчитало, что он пытался скрыться, отметил адвокат. Однако, по утверждению защиты, за последние годы Филатов неоднократно выезжал за пределы РФ
по работе с согласия следователя. До этого Филатов находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.
По данным "Коммерсанта", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, и одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
Ранее суд продлил Филатову арест до 3 декабря.
"Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ
, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.