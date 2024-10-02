Рейтинг@Mail.ru
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/sud-1975874283.html
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова - РИА Новости, 02.10.2024
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова
Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:20
2024-10-02T09:20
происшествия
россия
китай
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
шереметьево (аэропорт)
центральный банк рф (цб рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944778343_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ebb2013e12fc5537fd37ac1fb6e01d7d.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что Филатов может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличили его в совершении указанного преступления", - сказано в документах. Как стало известно ранее в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения Филатову, уголовное дело возбуждено 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и иных неустановленных лиц по факту хищения денежных средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Согласно материалам, дело Филатова выделялось из основного и направлялось в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако замгенпрокурора вернул его следователю для устранения нарушений. Какая сумма хищений вменяется самому Филатову - не уточняется. Филатова задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Китая, где он находился в командировке, и заключили под стражу. Следствие посчитало, что он пытался скрыться, отметил адвокат. Однако, по утверждению защиты, за последние годы Филатов неоднократно выезжал за пределы РФ по работе с согласия следователя. До этого Филатов находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде. По данным "Коммерсанта", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, и одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов. Ранее суд продлил Филатову арест до 3 декабря. "Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20240913/scheta-1972446634.html
https://ria.ru/20240904/obvinenie-1970564460.html
https://ria.ru/20240812/voentorg-1965775656.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944778343_133:0:1093:720_1920x0_80_0_0_85c57babecc6f2a97034e8055a9cbf50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, китай, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, шереметьево (аэропорт), центральный банк рф (цб рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Китай, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Шереметьево (аэропорт), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова

Свидетели изобличили экс-подчиненного Иванова в преступлении по делу о хищении

© АГН "Москва" / пресс-служба МосгорсудаТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© АГН "Москва" / пресс-служба Мосгорсуда
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что Филатов может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличили его в совершении указанного преступления", - сказано в документах.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На счета бывшего замглавы Минобороны Попова наложили арест
13 сентября, 10:18
Как стало известно ранее в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения Филатову, уголовное дело возбуждено 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и иных неустановленных лиц по факту хищения денежных средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
Согласно материалам, дело Филатова выделялось из основного и направлялось в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако замгенпрокурора вернул его следователю для устранения нарушений. Какая сумма хищений вменяется самому Филатову - не уточняется.
Филатова задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Китая, где он находился в командировке, и заключили под стражу. Следствие посчитало, что он пытался скрыться, отметил адвокат. Однако, по утверждению защиты, за последние годы Филатов неоднократно выезжал за пределы РФ по работе с согласия следователя. До этого Филатов находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве
4 сентября, 16:41
По данным "Коммерсанта", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, и одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
Ранее суд продлил Филатову арест до 3 декабря.
"Интеркоммерц" до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в суде - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Руководитель "Военторга" обжаловал арест по делу о хищениях
12 августа, 17:40
 
ПроисшествияРоссияКитайТимур ИвановГенеральная прокуратура РФШереметьево (аэропорт)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала