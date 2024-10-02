https://ria.ru/20241002/stoballniki-1975953662.html

Кравцов рассказал о росте числа белгородских стобалльников при Гладкове

Кравцов рассказал о росте числа белгородских стобалльников при Гладкове - РИА Новости, 02.10.2024

Кравцов рассказал о росте числа белгородских стобалльников при Гладкове

Белгородская область поддерживает высокий уровень образования детей и молодёжи, несмотря на непростую обстановку, в частности число выпускников, получивших 100... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:44

2024-10-02T14:44

2024-10-02T14:44

белгородская область

сергей кравцов

дети

школы

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БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Белгородская область поддерживает высокий уровень образования детей и молодёжи, несмотря на непростую обстановку, в частности число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ с 2022 года, выросло почти в два раза, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Белгородская область, несмотря на сложную оперативную обстановку, продолжает оставаться регионом с высоким уровнем образования. Если в 2022 году из школ выпустились 43 стобалльника, в 2023 году – 52, то в этом году их число достигло 75", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы регионального правительства. Кравцов сообщил, что с нового учебного года в регионе свои двери для более 160 тысяч детей распахнули 550 школ. "Бесспорно, в такой ситуации главной задачей остаётся обеспечить безопасность и обучающихся, и учителей. И регион с этой задачей справляется — в школах оборудованы убежища и островки безопасности, установлены укрытия, оклеены окна бронеплёнкой. Для детей каждый день проводятся уроки безопасности, а все учителя прошли курсы подготовки к ЧС", - отметил Кравцов. По мнению министра, достичь таких успехов в сфере образования помогают различные региональные и муниципальные меры поддержки одарённых детей. Кравцов уточнил, что власти Белгородской области уделяют этому направлению очень большое внимание. За последние три года в регионе на поддержку и стимулирование талантливых школьников и студентов выделили 115 миллионов рублей. "Это приносит свои плоды, ведь выплаты, стипендии и премии за успехи в учебной деятельности получили более трех тысяч победителей олимпиад, выпускников-стобалльников, молодых учёных, спортсменов и активистов", - отметил Кравцов.

https://ria.ru/20241001/otryad-1975678849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей кравцов, дети, школы