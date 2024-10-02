https://ria.ru/20241002/stoballniki-1975953662.html
Кравцов рассказал о росте числа белгородских стобалльников при Гладкове
Кравцов рассказал о росте числа белгородских стобалльников при Гладкове - РИА Новости, 02.10.2024
Кравцов рассказал о росте числа белгородских стобалльников при Гладкове
Белгородская область поддерживает высокий уровень образования детей и молодёжи, несмотря на непростую обстановку, в частности число выпускников, получивших 100... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:44
2024-10-02T14:44
2024-10-02T14:44
белгородская область
сергей кравцов
дети
школы
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БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Белгородская область поддерживает высокий уровень образования детей и молодёжи, несмотря на непростую обстановку, в частности число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ с 2022 года, выросло почти в два раза, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Белгородская область, несмотря на сложную оперативную обстановку, продолжает оставаться регионом с высоким уровнем образования. Если в 2022 году из школ выпустились 43 стобалльника, в 2023 году – 52, то в этом году их число достигло 75", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы регионального правительства. Кравцов сообщил, что с нового учебного года в регионе свои двери для более 160 тысяч детей распахнули 550 школ. "Бесспорно, в такой ситуации главной задачей остаётся обеспечить безопасность и обучающихся, и учителей. И регион с этой задачей справляется — в школах оборудованы убежища и островки безопасности, установлены укрытия, оклеены окна бронеплёнкой. Для детей каждый день проводятся уроки безопасности, а все учителя прошли курсы подготовки к ЧС", - отметил Кравцов. По мнению министра, достичь таких успехов в сфере образования помогают различные региональные и муниципальные меры поддержки одарённых детей. Кравцов уточнил, что власти Белгородской области уделяют этому направлению очень большое внимание. За последние три года в регионе на поддержку и стимулирование талантливых школьников и студентов выделили 115 миллионов рублей. "Это приносит свои плоды, ведь выплаты, стипендии и премии за успехи в учебной деятельности получили более трех тысяч победителей олимпиад, выпускников-стобалльников, молодых учёных, спортсменов и активистов", - отметил Кравцов.
https://ria.ru/20241001/otryad-1975678849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, дети, школы
Белгородская область, Сергей Кравцов, Дети, Школы
БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Белгородская область поддерживает высокий уровень образования детей и молодёжи, несмотря на непростую обстановку, в частности число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ с 2022 года, выросло почти в два раза, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Белгородская область, несмотря на сложную оперативную обстановку, продолжает оставаться регионом с высоким уровнем образования. Если в 2022 году из школ выпустились 43 стобалльника, в 2023 году – 52, то в этом году их число достигло 75", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Кравцов сообщил, что с нового учебного года в регионе свои двери для более 160 тысяч детей распахнули 550 школ. "Бесспорно, в такой ситуации главной задачей остаётся обеспечить безопасность и обучающихся, и учителей. И регион с этой задачей справляется — в школах оборудованы убежища и островки безопасности, установлены укрытия, оклеены окна бронеплёнкой. Для детей каждый день проводятся уроки безопасности, а все учителя прошли курсы подготовки к ЧС", - отметил Кравцов
.
По мнению министра, достичь таких успехов в сфере образования помогают различные региональные и муниципальные меры поддержки одарённых детей. Кравцов уточнил, что власти Белгородской области уделяют этому направлению очень большое внимание. За последние три года в регионе на поддержку и стимулирование талантливых школьников и студентов выделили 115 миллионов рублей.
"Это приносит свои плоды, ведь выплаты, стипендии и премии за успехи в учебной деятельности получили более трех тысяч победителей олимпиад, выпускников-стобалльников, молодых учёных, спортсменов и активистов", - отметил Кравцов.