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Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше - РИА Новости, 02.10.2024
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12:12 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/stavka-1975918002.html
Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше
Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше - РИА Новости, 02.10.2024
Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше
Текущая инфляция показывает, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:12
2024-10-02T12:12
экономика
цены на нефть
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алексей заботкин
анатолий аксаков
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госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Текущая инфляция показывает, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку. "Решения по ключевой ставке, принятые в течение прошлой осени - первом-втором квартале этого года, влияют на инфляцию сейчас. То, что инфляция до сих пор не 4%, показывает, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - сказал он. После этого глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков спросил: "Может, поднять надо повыше, а то 19%?" "Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - напомнил Заботкин. Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре. По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 сентября составила 8,59% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240811/tsb-1965465082.html
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экономика, цены на нефть, россия, алексей заботкин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Алексей Заботкин, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше

Зампред ЦБ Заботкин: нужно было ужесточать денежно-кредитную политику раньше

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Центробанка РФ на Неглинной улице
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Центробанка РФ на Неглинной улице. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Текущая инфляция показывает, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Решения по ключевой ставке, принятые в течение прошлой осени - первом-втором квартале этого года, влияют на инфляцию сейчас. То, что инфляция до сих пор не 4%, показывает, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - сказал он.
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После этого глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков спросил: "Может, поднять надо повыше, а то 19%?"
"Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - напомнил Заботкин.
Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 сентября составила 8,59% в годовом выражении.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлексей ЗаботкинАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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