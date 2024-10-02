https://ria.ru/20241002/stavka-1975918002.html

Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше

Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше - РИА Новости, 02.10.2024

Зампред Центробанка считает, что надо было поднимать ставку раньше

Текущая инфляция показывает, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:12

2024-10-02T12:12

2024-10-02T12:12

экономика

цены на нефть

россия

алексей заботкин

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Текущая инфляция показывает, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку. "Решения по ключевой ставке, принятые в течение прошлой осени - первом-втором квартале этого года, влияют на инфляцию сейчас. То, что инфляция до сих пор не 4%, показывает, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - сказал он. После этого глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков спросил: "Может, поднять надо повыше, а то 19%?" "Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - напомнил Заботкин. Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре. По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 сентября составила 8,59% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240811/tsb-1965465082.html

https://ria.ru/20240924/inflyatsiya-1974455307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, алексей заботкин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)