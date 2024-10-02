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США раскритиковали решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024
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21:55 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ssha-1976045144.html
США раскритиковали решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата
США раскритиковали решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024
США раскритиковали решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата
США считают непродуктивным решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:55
2024-10-02T21:55
в мире
израиль
сша
тель-авив
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США считают непродуктивным решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы не считаем, что этот шаг будет продуктивным в каком-либо виде", - сказал он журналистам на брифинге, комментируя решение Израиля в отношении Гутерреша. Ранее в среду МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
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в мире, израиль, сша, тель-авив, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США раскритиковали решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата

Госдеп: решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата непродуктивно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США считают непродуктивным решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы не считаем, что этот шаг будет продуктивным в каком-либо виде", - сказал он журналистам на брифинге, комментируя решение Израиля в отношении Гутерреша.
Ранее в среду МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года, в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Захарова прокомментировала объявление Гутерреша персоной нон грата
Вчера, 15:48
 
В миреИзраильСШАТель-АвивАнтониу ГутеррешООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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