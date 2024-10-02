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В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана

В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана - РИА Новости, 02.10.2024

В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана

Бюро расследований американского штата Теннесси (TBI) начало расследование в связи с действиями представителей руководства пластикового завода Impact Plastics,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:47

2024-10-02T21:47

2024-10-02T21:57

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бюро расследований американского штата Теннесси (TBI) начало расследование в связи с действиями представителей руководства пластикового завода Impact Plastics, которые на фоне бушующего урагана "Хелен" не отпускали сотрудников домой вплоть до начала затопления, в результате чего 11 человек смыло водой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление. "По запросу генерального прокурора первого судебного округа Стива Финни агенты TBI расследуют обвинения, связанные с Impact Plastics", - говорится в заявлении представителя бюро Лесли Эрхарт для телеканала. Генеральный прокурор потребовал изучить все обстоятельства произошедшего, чтобы выявить возможные уголовные правонарушения, уточняется в заявлении. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что руководство пластмассового завода в американском штате Теннесси на фоне бушующего урагана "Хелен" не отпускало сотрудников домой вплоть до начала затопления, в результате чего 11 человек смыло водой, лишь пять из них были спасены. Инцидент произошел 27 сентября, однако компания публично сообщила об этом только в понедельник. В пресс-релизе утверждается, что менеджеры завода пристально следили за погодными условиями, при этом компания призналась, что работников отпустили только после того, как началось затопление. Два человека объявлены погибшими, еще четверо пока числятся пропавшими без вести. Ураган "Хелен", второй по смертоносности в истории США за последние полвека, обрушился на юго-восточную часть страны в ночь на 27 сентября. Число жертв стихии превышает 160 человек.

https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html

https://ria.ru/20241001/uragan-1975651902.html

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