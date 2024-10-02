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В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана - РИА Новости, 02.10.2024
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21:47 02.10.2024 (обновлено: 21:57 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ssha-1976044548.html
В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана
В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана - РИА Новости, 02.10.2024
В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана
Бюро расследований американского штата Теннесси (TBI) начало расследование в связи с действиями представителей руководства пластикового завода Impact Plastics,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:47
2024-10-02T21:57
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бюро расследований американского штата Теннесси (TBI) начало расследование в связи с действиями представителей руководства пластикового завода Impact Plastics, которые на фоне бушующего урагана "Хелен" не отпускали сотрудников домой вплоть до начала затопления, в результате чего 11 человек смыло водой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление. "По запросу генерального прокурора первого судебного округа Стива Финни агенты TBI расследуют обвинения, связанные с Impact Plastics", - говорится в заявлении представителя бюро Лесли Эрхарт для телеканала. Генеральный прокурор потребовал изучить все обстоятельства произошедшего, чтобы выявить возможные уголовные правонарушения, уточняется в заявлении. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что руководство пластмассового завода в американском штате Теннесси на фоне бушующего урагана "Хелен" не отпускало сотрудников домой вплоть до начала затопления, в результате чего 11 человек смыло водой, лишь пять из них были спасены. Инцидент произошел 27 сентября, однако компания публично сообщила об этом только в понедельник. В пресс-релизе утверждается, что менеджеры завода пристально следили за погодными условиями, при этом компания призналась, что работников отпустили только после того, как началось затопление. Два человека объявлены погибшими, еще четверо пока числятся пропавшими без вести. Ураган "Хелен", второй по смертоносности в истории США за последние полвека, обрушился на юго-восточную часть страны в ночь на 27 сентября. Число жертв стихии превышает 160 человек.
https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html
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В мире, Теннесси, США
В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана

NBC News: в США расследуют ЧП на заводе, где ураганом "Хелен" смыло 11 человек

© AP Photo / Stephen SmithПоследствия урагана "Хелен", США
Последствия урагана Хелен, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Stephen Smith
Последствия урагана "Хелен", США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бюро расследований американского штата Теннесси (TBI) начало расследование в связи с действиями представителей руководства пластикового завода Impact Plastics, которые на фоне бушующего урагана "Хелен" не отпускали сотрудников домой вплоть до начала затопления, в результате чего 11 человек смыло водой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление.
"По запросу генерального прокурора первого судебного округа Стива Финни агенты TBI расследуют обвинения, связанные с Impact Plastics", - говорится в заявлении представителя бюро Лесли Эрхарт для телеканала.
Ликвидация последствий урагана Хелен в Северной Каролине. 1 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека
Вчера, 07:42
Генеральный прокурор потребовал изучить все обстоятельства произошедшего, чтобы выявить возможные уголовные правонарушения, уточняется в заявлении.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что руководство пластмассового завода в американском штате Теннесси на фоне бушующего урагана "Хелен" не отпускало сотрудников домой вплоть до начала затопления, в результате чего 11 человек смыло водой, лишь пять из них были спасены. Инцидент произошел 27 сентября, однако компания публично сообщила об этом только в понедельник. В пресс-релизе утверждается, что менеджеры завода пристально следили за погодными условиями, при этом компания призналась, что работников отпустили только после того, как началось затопление. Два человека объявлены погибшими, еще четверо пока числятся пропавшими без вести.
Ураган "Хелен", второй по смертоносности в истории США за последние полвека, обрушился на юго-восточную часть страны в ночь на 27 сентября. Число жертв стихии превышает 160 человек.
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Число жертв урагана "Хелен" превысило 130 человек
1 октября, 09:12
 
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