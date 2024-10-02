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В США обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ssha-1976024871.html
В США обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS
В США обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 02.10.2024
В США обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS
Вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS находится в стадии "активного обсуждения", заявил в среду заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:21
2024-10-02T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
фонд карнеги
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS находится в стадии "активного обсуждения", заявил в среду заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. "Я не готов сообщить что-либо конкретное на данный счет. Этот вопрос сейчас активно обсуждается", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги* (признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО). Вместе с тем, он признал, что в конечном счёте вопрос об урегулировании украинского конфликта "придётся решать за столом переговоров". "Мы надеемся, что в будущем удастся прийти к ситуации, когда какое-то дипломатическое взаимодействие на данный счет станет возможным", - добавил заместитель госсекретаря США.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20240927/ukraina-1974987879.html
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в мире, сша, украина, россия, фонд карнеги
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Фонд Карнеги
В США обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

Замгоссекретаря США Кэмпбелл: вопрос поставок Киеву ATACMS активно обсуждается

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты Atacms
Ракеты Atacms - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты Atacms. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS находится в стадии "активного обсуждения", заявил в среду заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
"Я не готов сообщить что-либо конкретное на данный счет. Этот вопрос сейчас активно обсуждается", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги* (признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО).
Вместе с тем, он признал, что в конечном счёте вопрос об урегулировании украинского конфликта "придётся решать за столом переговоров".
"Мы надеемся, что в будущем удастся прийти к ситуации, когда какое-то дипломатическое взаимодействие на данный счет станет возможным", - добавил заместитель госсекретаря США.
*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияФонд Карнеги
 
 
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