https://ria.ru/20241002/ssha-1976024871.html

В США обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

В США обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 02.10.2024

В США обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS

Вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS находится в стадии "активного обсуждения", заявил в среду заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:21

2024-10-02T19:21

2024-10-02T19:21

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS находится в стадии "активного обсуждения", заявил в среду заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. "Я не готов сообщить что-либо конкретное на данный счет. Этот вопрос сейчас активно обсуждается", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги* (признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО). Вместе с тем, он признал, что в конечном счёте вопрос об урегулировании украинского конфликта "придётся решать за столом переговоров". "Мы надеемся, что в будущем удастся прийти к ситуации, когда какое-то дипломатическое взаимодействие на данный счет станет возможным", - добавил заместитель госсекретаря США.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1974987879.html

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в мире, сша, украина, россия, фонд карнеги