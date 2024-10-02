Рейтинг@Mail.ru
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ssha-1976024063.html
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани - РИА Новости, 02.10.2024
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани
США признают, что ситуация на Ближнем Востоке находится "на грани" и чревата дальнейшей эскалацией конфликта, заявил в среду заместитель госсекретаря Курт... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:15
2024-10-02T19:15
в мире
сша
ближний восток
израиль
фонд карнеги
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975875987_0:61:800:511_1920x0_80_0_0_27f9d8ab7609890d6173b377564906cd.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США признают, что ситуация на Ближнем Востоке находится "на грани" и чревата дальнейшей эскалацией конфликта, заявил в среду заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл. "Мы признаем, что сколь бы ни был важен какой-либо ответ (на атаку Ирана против Израиля - ред.), ситуация в регионе действительно находится на грани. Существует реальная вероятность того, что ситуация пойдет по пути дальнейшей эскалации, и не просто отдельных залпов (орудий - ред.), а более продолжительной конфронтации", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги* (признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО). При этом он отметил, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке рискует поставить под удар не только Израиль, но и сами стратегические интересы США в данном регионе.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html
сша
ближний восток
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975875987_22:0:765:557_1920x0_80_0_0_3e47f4db9bbc1785f5e1f26584449a40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, израиль, фонд карнеги, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Фонд Карнеги, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани

Замгоссекретаря США Кэмпбелл: ситуация на Ближнем Востоке чревата эскалацией

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля
Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped)
Ракета, запущенная из Ирана в сторону Израиля
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США признают, что ситуация на Ближнем Востоке находится "на грани" и чревата дальнейшей эскалацией конфликта, заявил в среду заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл.
"Мы признаем, что сколь бы ни был важен какой-либо ответ (на атаку Ирана против Израиля - ред.), ситуация в регионе действительно находится на грани. Существует реальная вероятность того, что ситуация пойдет по пути дальнейшей эскалации, и не просто отдельных залпов (орудий - ред.), а более продолжительной конфронтации", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги* (признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО).
При этом он отметил, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке рискует поставить под удар не только Израиль, но и сами стратегические интересы США в данном регионе.
*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке
28 августа, 07:06
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильФонд КарнегиОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала