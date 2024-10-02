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США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани - РИА Новости, 02.10.2024
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани
США признают, что ситуация на Ближнем Востоке находится "на грани" и чревата дальнейшей эскалацией конфликта, заявил в среду заместитель госсекретаря Курт... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:15
2024-10-02T19:15
2024-10-02T19:15
в мире
сша
ближний восток
израиль
фонд карнеги
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США признают, что ситуация на Ближнем Востоке находится "на грани" и чревата дальнейшей эскалацией конфликта, заявил в среду заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл. "Мы признаем, что сколь бы ни был важен какой-либо ответ (на атаку Ирана против Израиля - ред.), ситуация в регионе действительно находится на грани. Существует реальная вероятность того, что ситуация пойдет по пути дальнейшей эскалации, и не просто отдельных залпов (орудий - ред.), а более продолжительной конфронтации", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги* (признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО). При этом он отметил, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке рискует поставить под удар не только Израиль, но и сами стратегические интересы США в данном регионе.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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в мире, сша, ближний восток, израиль, фонд карнеги, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Фонд Карнеги, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани
Замгоссекретаря США Кэмпбелл: ситуация на Ближнем Востоке чревата эскалацией