https://ria.ru/20241002/ssha-1976024063.html

США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани

США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани - РИА Новости, 02.10.2024

США признали, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани

США признают, что ситуация на Ближнем Востоке находится "на грани" и чревата дальнейшей эскалацией конфликта, заявил в среду заместитель госсекретаря Курт... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:15

2024-10-02T19:15

2024-10-02T19:15

в мире

сша

ближний восток

израиль

фонд карнеги

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. США признают, что ситуация на Ближнем Востоке находится "на грани" и чревата дальнейшей эскалацией конфликта, заявил в среду заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл. "Мы признаем, что сколь бы ни был важен какой-либо ответ (на атаку Ирана против Израиля - ред.), ситуация в регионе действительно находится на грани. Существует реальная вероятность того, что ситуация пойдет по пути дальнейшей эскалации, и не просто отдельных залпов (орудий - ред.), а более продолжительной конфронтации", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги* (признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО). При этом он отметил, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке рискует поставить под удар не только Израиль, но и сами стратегические интересы США в данном регионе.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html

сша

ближний восток

израиль

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в мире, сша, ближний восток, израиль, фонд карнеги, обострение ситуации между ираном и израилем