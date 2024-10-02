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США ответственны за эскалацию на Ближнем Востоке, заявили в Испании - РИА Новости, 02.10.2024
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13:33 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ssha-1975933931.html
США ответственны за эскалацию на Ближнем Востоке, заявили в Испании
США ответственны за эскалацию на Ближнем Востоке, заявили в Испании - РИА Новости, 02.10.2024
США ответственны за эскалацию на Ближнем Востоке, заявили в Испании
Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" (Podemos) Ионе Беларра возложила ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на США. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:33
2024-10-02T13:33
в мире
израиль
иран
хасан насрулла
хезболла
хамас
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МАДРИД, 2 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" (Podemos) Ионе Беларра возложила ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на США. "Те, кто сегодня трясет руками по поводу атак Ирана, но месяцами молчит перед лицом самого страшного за столетие геноцида в Палестине со стороны Израиля, - верх лицемерия. У ответственного за всю эту эскалацию, есть имя: США", - написала она на своей странице в социальной сети X. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Армия Израиля заявила, что было выпущено около 180 баллистических ракет. По словам военных, большую их часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди израильских граждан. СМИ сообщали о гибели на Западном берегу реки Иордан, предположительно, палестинца из сектора Газа. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240927/pentagon-1975175755.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975892318.html
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в мире, израиль, иран, хасан насрулла, хезболла, хамас, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США ответственны за эскалацию на Ближнем Востоке, заявили в Испании

Генсек испанской партии Беларра обвинила США в эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Tsafrir AbayovПоследствия удара Ирана по Израилю
Последствия удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Последствия удара Ирана по Израилю
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МАДРИД, 2 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" (Podemos) Ионе Беларра возложила ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на США.
"Те, кто сегодня трясет руками по поводу атак Ирана, но месяцами молчит перед лицом самого страшного за столетие геноцида в Палестине со стороны Израиля, - верх лицемерия. У ответственного за всю эту эскалацию, есть имя: США", - написала она на своей странице в социальной сети X.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Пентагон отказался называть новую израильскую атаку на Бейрут эскалацией
27 сентября, 20:31
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Армия Израиля заявила, что было выпущено около 180 баллистических ракет. По словам военных, большую их часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди израильских граждан. СМИ сообщали о гибели на Западном берегу реки Иордан, предположительно, палестинца из сектора Газа.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Дым на месте израильской бомбардировки южного Ливана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Вчера, 10:41
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Эксперт рассказал, когда стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке
Вчера, 13:05
 
В миреИзраильИранХасан НасруллаХезболлаХАМАСЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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