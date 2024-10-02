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США предоставили Польше кредит на закупку вертолетов - РИА Новости, 02.10.2024
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13:09 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ssha-1975930846.html
США предоставили Польше кредит на закупку вертолетов
США предоставили Польше кредит на закупку вертолетов - РИА Новости, 02.10.2024
США предоставили Польше кредит на закупку вертолетов
США предоставили Польше кредит на сумму 3,08 миллиарда долларов на закупку американских вертолетов AH-64 Apache, сообщает министерство национальной обороны... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:09
2024-10-02T13:09
сша
польша
mcdonnell douglas ah-64 apache
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ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. США предоставили Польше кредит на сумму 3,08 миллиарда долларов на закупку американских вертолетов AH-64 Apache, сообщает министерство национальной обороны Польши. "Польша и США заключили договор прямого займа в рамках программы Foreign Military Financing на сумму 3,08 миллиарда долларов. полученные средства пойдут на приобретение вертолетов AH-64 Apache. Соглашение в этой области было подписано 13 августа этого года", - говорится в сообщении. Уточняется, что это уже третий кредит, предоставленный правительством США Польше на закупку вооружения. Предыдущее соглашение было подписано 1 июля этого года, в общей сложности правительство США предоставило Польше средства в рамках прямого займа в размере 7,08 миллиарда долларов. "Мы являемся крупнейшим бенефициаром этого механизма в последние годы. Кредиты в рамках Foreign Military Financing предлагаются близким партнерам США. Важным аспектом их предоставления является также сотрудничество в поддержку Украины", - говорится в сообщении. В августе польские военные подписали контракт на закупку в США 96 вертолетов AH-64E Apache за 10 миллиардов долларов. Поставки этих машин в Польшу планируются в период с 2028 до 2032 года.
https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html
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сша, польша, mcdonnell douglas ah-64 apache, в мире
США, Польша, McDonnell Douglas AH-64 Apache, В мире
США предоставили Польше кредит на закупку вертолетов

США дали Польше кредит на более трех миллиардов долларов на закупку вертолетов

CC BY 4.0 / Jean-Christophe BENOIST (cropped) / AH64E Bourget 2019Вертолет AH-64E Apache
Вертолет AH-64E Apache - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
CC BY 4.0 / Jean-Christophe BENOIST (cropped) / AH64E Bourget 2019
Вертолет AH-64E Apache. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. США предоставили Польше кредит на сумму 3,08 миллиарда долларов на закупку американских вертолетов AH-64 Apache, сообщает министерство национальной обороны Польши.
"Польша и США заключили договор прямого займа в рамках программы Foreign Military Financing на сумму 3,08 миллиарда долларов. полученные средства пойдут на приобретение вертолетов AH-64 Apache. Соглашение в этой области было подписано 13 августа этого года", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что это уже третий кредит, предоставленный правительством США Польше на закупку вооружения. Предыдущее соглашение было подписано 1 июля этого года, в общей сложности правительство США предоставило Польше средства в рамках прямого займа в размере 7,08 миллиарда долларов.
"Мы являемся крупнейшим бенефициаром этого механизма в последние годы. Кредиты в рамках Foreign Military Financing предлагаются близким партнерам США. Важным аспектом их предоставления является также сотрудничество в поддержку Украины", - говорится в сообщении.
В августе польские военные подписали контракт на закупку в США 96 вертолетов AH-64E Apache за 10 миллиардов долларов. Поставки этих машин в Польшу планируются в период с 2028 до 2032 года.
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