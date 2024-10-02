https://ria.ru/20241002/ssha-1975930846.html

США предоставили Польше кредит на закупку вертолетов

США предоставили Польше кредит на закупку вертолетов - РИА Новости, 02.10.2024

США предоставили Польше кредит на закупку вертолетов

США предоставили Польше кредит на сумму 3,08 миллиарда долларов на закупку американских вертолетов AH-64 Apache, сообщает министерство национальной обороны... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:09

2024-10-02T13:09

2024-10-02T13:09

сша

польша

mcdonnell douglas ah-64 apache

в мире

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ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. США предоставили Польше кредит на сумму 3,08 миллиарда долларов на закупку американских вертолетов AH-64 Apache, сообщает министерство национальной обороны Польши. "Польша и США заключили договор прямого займа в рамках программы Foreign Military Financing на сумму 3,08 миллиарда долларов. полученные средства пойдут на приобретение вертолетов AH-64 Apache. Соглашение в этой области было подписано 13 августа этого года", - говорится в сообщении. Уточняется, что это уже третий кредит, предоставленный правительством США Польше на закупку вооружения. Предыдущее соглашение было подписано 1 июля этого года, в общей сложности правительство США предоставило Польше средства в рамках прямого займа в размере 7,08 миллиарда долларов. "Мы являемся крупнейшим бенефициаром этого механизма в последние годы. Кредиты в рамках Foreign Military Financing предлагаются близким партнерам США. Важным аспектом их предоставления является также сотрудничество в поддержку Украины", - говорится в сообщении. В августе польские военные подписали контракт на закупку в США 96 вертолетов AH-64E Apache за 10 миллиардов долларов. Поставки этих машин в Польшу планируются в период с 2028 до 2032 года.

https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html

https://ria.ru/20240729/tekhnika-1962760953.html

сша

польша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, польша, mcdonnell douglas ah-64 apache, в мире