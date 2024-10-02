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AP: в США погибли рабочие, которых во время урагана не отпустили домой

AP: в США погибли рабочие, которых во время урагана не отпустили домой - РИА Новости, 02.10.2024

AP: в США погибли рабочие, которых во время урагана не отпустили домой

Руководство пластмассового завода в американском штате Теннесси на фоне бушующего урагана "Хелен" не отпускало сотрудников домой вплоть до начала затопления, в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:57

2024-10-02T11:57

2024-10-02T11:58

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Руководство пластмассового завода в американском штате Теннесси на фоне бушующего урагана "Хелен" не отпускало сотрудников домой вплоть до начала затопления, в результате чего 11 человек смыло водой, только пять из них были спасены, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. "В то время как ливень из-за урагана "Хелен" усиливался, работники пластмассового завода в сельской местности Теннесси продолжали работу. Завод не закрывали и работников не отправляли домой до тех пор, пока вода не проникла на парковку и на заводе не отключилось электричество.... Паводковые воды смыли 11 человек, и только пять из них были спасены", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что речь идет о заводе компании Impact Plastics. Индицент произошел в пятницу, однако компания публично сообщила об этом только в понедельник. В пресс-релизе утверждается, что менеджеры завода пристально следили за погодными условиями, при этом признается, что работников отпустили только после того, как началось затопление. Два человека объявлены погибшими, еще четверо пока числятся пропавшими без вести. В среду телеканал Fox News сообщал о том, что "Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека, число погибших в результате него превысило 160 человек. Агентство Блумберг также передавало, что из-за "Хелен" два предприятия в американском штате Северная Каролина, производящие более 80% от мирового объема высокочистого кварца, который используется в полупроводниковой промышленности и солнечной энергетике, были вынуждены приостановить работу. Ранее Пентагон сообщил, что ведомство привлекло тысячи бойцов Национальной гвардии, сотни тактических транспортных средств и десятки вертолетов в регионы, пострадавшие от разрушительного урагана "Хелен", который обрушился на Восточное побережье страны. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует в среду посетить пострадавшую от урагана Северную Каролину, а также "как можно скорее" побывать в Джорджии и Флориде. В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.

https://ria.ru/20241001/uragan-1975638082.html

https://ria.ru/20240926/uragan-1974749161.html

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в мире, сша, теннесси, северная каролина, джо байден, министерство обороны сша