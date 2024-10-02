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Российский посол прокомментировал действия США на Ближнем Востоке
Российский посол прокомментировал действия США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
Российский посол прокомментировал действия США на Ближнем Востоке
Реальные действия США на Ближнем Востоке не подтверждают их стремления к миру и стабильности в регионе, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:39
2024-10-02T10:39
2024-10-02T10:39
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анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Реальные действия США на Ближнем Востоке не подтверждают их стремления к миру и стабильности в регионе, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире "России 24"."Реальные действия наших бывших партнеров из-за океана, к сожалению, не подтверждают их заявления, постановления и содействию к установлению мира и стабильности в этом регионе", - сказал дипломат.Он охарактеризовал заявления Вашингтона по ближневосточной тематике как "невнятные" и "непонятные". Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории страны. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения ракет в разных районах Израиля.
https://ria.ru/20241002/livan-1975890466.html
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в мире, израиль, иран, сша, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, США, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российский посол прокомментировал действия США на Ближнем Востоке
Посол РФ: действия США на Ближнем Востоке не подтверждают их стремления к миру