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Сакс объяснил отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса

Сакс объяснил отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса - РИА Новости, 02.10.2024

Сакс объяснил отсутствие вопросов о Киеве на дебатах Уолца и Вэнса

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил на своей странице в соцсети Х, что в ходе дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:52

2024-10-02T09:52

2024-10-02T09:58

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил на своей странице в соцсети Х, что в ходе дебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса модераторы не задавали вопросов об Украине, потому что конфликт идет плохо для Киева. Сакс обратил внимание на то, что на дебатах не было ни одного вопроса о конфликте на Украине, несмотря на тот факт, что "он является отличительной чертой внешней политики" администрации президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, а также "представляет опасность перерасти в третью мировую войну". "Для модераторов это было также возможностью обвинить Джей-Ди Вэнса в том, что он "пропутинский" за его противодействие дальнейшему финансированию (украинского конфликта - ред.) в Сенате. Тот факт, что модераторы не сделали этого, говорит о том, насколько плохо идет война", - написал Сакс. Кроме того, телеканал CNN обратил внимание на отсутствие в ходе дебатов вопросов об украинском конфликте. "Дебаты были почти полностью сосредоточены на внутренних проблемах. Ведущие CBS начали с вопроса об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, но не спросили о поддержке США Украины", - говорится в материале. На дебатах кандидатов в вице-президенты, которые проходили на телеканале CBS, модераторы так и не задали вопрос Уолцу и Вэнсу об украинском кризисе. Ведущие спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана против Израиля, интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оба кандидата также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента Владимира Путина. Камала Харрис и Дональд Трамп в ходе дебатов в прошлом месяце активно обсуждали украинский кризис, а модераторы задали соответствующий вопрос. Кандидат от республиканцев, к примеру, пообещал устроить переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для разрешения конфликта, а Харрис, говоря об украинском конфликте, заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч".

https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html

https://ria.ru/20240713/biden-1959474728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, камала харрис, владимир путин, тим уолц, выборы президента сша — 2024