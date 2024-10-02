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Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах" - РИА Новости, 02.10.2024
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07:21 02.10.2024 (обновлено: 10:10 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ssha-1975862525.html
Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах"
Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах" - РИА Новости, 02.10.2024
Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах"
Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил, что дружил со "стрелявшими в школах". РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:21
2024-10-02T10:10
в мире
сша
тим уолц
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил, что дружил со "стрелявшими в школах". "Я сидел в кабинете с родителями из школы Сэнди-Хук. Я подружился со стрелявшими в школах. Я видел это. Послушайте, я давно поддерживаю стрелковую ассоциацию. Они учили безопасности", – сказал Уолц на дебатах со своим оппонентом от республиканцев, проходящих на телеканале CBS. Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети TruthSocial заявление Уолца, предположил, что тот попросту безумен. "Он сказал: Я подружился со стрелявшими в школах". Что он имеет в виду? Он что, безумен?" – написал Трамп, упрекнув Уолца в том, что он не годится даже на должность губернатора, не говоря уже о вице-президенте.
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в мире, сша, тим уолц, дональд трамп
В мире, США, Тим Уолц, Дональд Трамп
Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах"

Кандидат в вице-президенты США Уолц заявил, что дружил с "стрелявшими в школах"

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Тим Уолц во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил, что дружил со "стрелявшими в школах".
"Я сидел в кабинете с родителями из школы Сэнди-Хук. Я подружился со стрелявшими в школах. Я видел это. Послушайте, я давно поддерживаю стрелковую ассоциацию. Они учили безопасности", – сказал Уолц на дебатах со своим оппонентом от республиканцев, проходящих на телеканале CBS.
Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети TruthSocial заявление Уолца, предположил, что тот попросту безумен.
"Он сказал: Я подружился со стрелявшими в школах". Что он имеет в виду? Он что, безумен?" – написал Трамп, упрекнув Уолца в том, что он не годится даже на должность губернатора, не говоря уже о вице-президенте.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Вэнс рассказал, кто представляет главную угрозу для демократии в США
06:11
 
В миреСШАТим УолцДональд Трамп
 
 
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