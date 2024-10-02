https://ria.ru/20241002/ssha-1975862525.html

Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах"

Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах" - РИА Новости, 02.10.2024

Кандидат в вице-президенты США заявил, что дружил со "стрелявшими в школах"

Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил, что дружил со "стрелявшими в школах". РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:21

2024-10-02T07:21

2024-10-02T10:10

в мире

сша

тим уолц

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил, что дружил со "стрелявшими в школах". "Я сидел в кабинете с родителями из школы Сэнди-Хук. Я подружился со стрелявшими в школах. Я видел это. Послушайте, я давно поддерживаю стрелковую ассоциацию. Они учили безопасности", – сказал Уолц на дебатах со своим оппонентом от республиканцев, проходящих на телеканале CBS. Экс-президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети TruthSocial заявление Уолца, предположил, что тот попросту безумен. "Он сказал: Я подружился со стрелявшими в школах". Что он имеет в виду? Он что, безумен?" – написал Трамп, упрекнув Уолца в том, что он не годится даже на должность губернатора, не говоря уже о вице-президенте.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975858917.html

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в мире, сша, тим уолц, дональд трамп