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Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах - РИА Новости, 02.10.2024
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06:50 02.10.2024 (обновлено: 10:05 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ssha-1975860657.html
Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах
Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах - РИА Новости, 02.10.2024
Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал оказывать помощь своему сопернику-демократу Тиму Уолцу, если потерпит поражение... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:50
2024-10-02T10:05
в мире
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тим уолц
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал оказывать помощь своему сопернику-демократу Тиму Уолцу, если потерпит поражение на предстоящих выборах. "Я надеюсь, что мы победим, и я думаю, что мы победим, но если Тим Уолц станет следующим вице-президентом, я буду молиться за него. Я передам ему мои наилучшие пожелания. Я буду помогать ему, когда он этого захочет", – - заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, тим уолц, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Тим Уолц, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах

Кандидат в вице-президенты США Вэнс пообещал помогать Уолцу в случае поражения

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал оказывать помощь своему сопернику-демократу Тиму Уолцу, если потерпит поражение на предстоящих выборах.
"Я надеюсь, что мы победим, и я думаю, что мы победим, но если Тим Уолц станет следующим вице-президентом, я буду молиться за него. Я передам ему мои наилучшие пожелания. Я буду помогать ему, когда он этого захочет", – - заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Вэнс рассказал, кто представляет главную угрозу для демократии в США
06:11
 
В миреСШАТим УолцКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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