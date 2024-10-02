https://ria.ru/20241002/ssha-1975860657.html
Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах
Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах - РИА Новости, 02.10.2024
Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал оказывать помощь своему сопернику-демократу Тиму Уолцу, если потерпит поражение... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:50
2024-10-02T06:50
2024-10-02T10:05
в мире
сша
тим уолц
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_0:110:3073:1840_1920x0_80_0_0_c679d6f065952515b345230390a67ceb.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал оказывать помощь своему сопернику-демократу Тиму Уолцу, если потерпит поражение на предстоящих выборах. "Я надеюсь, что мы победим, и я думаю, что мы победим, но если Тим Уолц станет следующим вице-президентом, я буду молиться за него. Я передам ему мои наилучшие пожелания. Я буду помогать ему, когда он этого захочет", – - заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975858917.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_83b646aacd8a221cbc04469fd1e0041f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тим уолц, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Тим Уолц, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах
Кандидат в вице-президенты США Вэнс пообещал помогать Уолцу в случае поражения