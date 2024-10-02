https://ria.ru/20241002/ssha-1975860657.html

Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах

Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах - РИА Новости, 02.10.2024

Вэнс пообещал помогать Уолцу, если потерпит поражение на выборах

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал оказывать помощь своему сопернику-демократу Тиму Уолцу, если потерпит поражение... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:50

2024-10-02T06:50

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в мире

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тим уолц

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс пообещал оказывать помощь своему сопернику-демократу Тиму Уолцу, если потерпит поражение на предстоящих выборах. "Я надеюсь, что мы победим, и я думаю, что мы победим, но если Тим Уолц станет следующим вице-президентом, я буду молиться за него. Я передам ему мои наилучшие пожелания. Я буду помогать ему, когда он этого захочет", – - заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975858917.html

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в мире, сша, тим уолц, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024