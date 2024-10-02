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Вэнс рассказал, кто представляет главную угрозу для демократии в США - РИА Новости, 02.10.2024
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06:11 02.10.2024 (обновлено: 10:02 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ssha-1975858917.html
Вэнс рассказал, кто представляет главную угрозу для демократии в США
Вэнс рассказал, кто представляет главную угрозу для демократии в США - РИА Новости, 02.10.2024
Вэнс рассказал, кто представляет главную угрозу для демократии в США
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в среду заявил, что настоящей "угрозой демократии" в США является не его напарник Дональд... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:11
2024-10-02T10:02
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
тим уолц
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в среду заявил, что настоящей "угрозой демократии" в США является не его напарник Дональд Трамп, а попытки цензуры со стороны демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. "Харрис хочет угрожать правительству и крупным технологическим компаниям, чтобы заставить людей молчать и не высказывать свое мнение. Это угроза демократии, которая надолго переживет нынешний политический момент. Я бы хотел, чтобы и демократы, и республиканцы отвергли цензуру. Давайте убеждать друг друга. Давайте спорить об идеях", - Вэнс заявил на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS. Демократы в нападках на Трампа часто называют его "угрозой демократии".
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, тим уолц
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Тим Уолц
Вэнс рассказал, кто представляет главную угрозу для демократии в США

Вэнс: угрозой демократии в США являются попытки цензуры со стороны демократов

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов. 2 октября 2024
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов. 2 октября 2024
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в среду заявил, что настоящей "угрозой демократии" в США является не его напарник Дональд Трамп, а попытки цензуры со стороны демократов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
"Харрис хочет угрожать правительству и крупным технологическим компаниям, чтобы заставить людей молчать и не высказывать свое мнение. Это угроза демократии, которая надолго переживет нынешний политический момент. Я бы хотел, чтобы и демократы, и республиканцы отвергли цензуру. Давайте убеждать друг друга. Давайте спорить об идеях", - Вэнс заявил на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS.
Демократы в нападках на Трампа часто называют его "угрозой демократии".
Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисТим Уолц
 
 
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