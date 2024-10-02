https://ria.ru/20241002/ssha-1975853336.html
Эксперты оценили итоги расследования по визиту Зеленского в Пенсильванию
Эксперты оценили итоги расследования по визиту Зеленского в Пенсильванию - РИА Новости, 02.10.2024
Эксперты оценили итоги расследования по визиту Зеленского в Пенсильванию
Расследование конгресса США по расходованию средств американских налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:01
2024-10-02T04:01
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Расследование конгресса США по расходованию средств американских налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания, вероятнее всего, не принесет значимых результатов, однако способно перетянуть часть голосов избирателей от кандидата от демократов Камалы Харрис в пользу республиканца Дональда Трампа, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В сентябре комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования из-за визита Зеленского на оружейный завод в городе Скрэнтон. Как следовало из распространенного заявления законодателей, действующая вице-президент Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед выборами главы государства 2024 года. В результате расследования администрацию президента США Джо Байдена могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств. "Зная, как долго идут эти расследования, а также с учетом ожидаемого саботажа в освещении этого дела в СМИ, я бы не рассчитывал, что это сыграет существенную роль на полях избирательных сражений", - заявил агентству глава Американского университета в Москве Эдвард Лозанский. Тем не менее, по оценкам эксперта, разыгранный в Пенсильвании "возмутительный спектакль" с визитом Зеленского на завод по производству боеприпасов все-таки может убедить некоторое количество избирателей переключиться в пользу Трампа. Политический комментатор, историк и полковник морской пехоты США в отставке Дональд Вандергрифф также полагает, что республиканцы в конгрессе не добьются результатов. "Приведет ли куда-нибудь расследование республиканского конгресса об использовании украинским президентом влияния на выборы? Ответ - совершенно нет!" - сказал он в комментарии РИА Новости. Как отметил Вандергрифф, у Республиканской партии США, контролирующей в настоящее время палату представителей, отсутствует "моральное мужество", чтобы бороться с "коррупцией и разрушением, насылаемыми демократами". "Они боятся собственной тени", - заключил отставной полковник. В конце сентября ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после его слов о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе. В преддверии визита в интервью изданию New Yorker Зеленский также заявил, что для Киева будет "опасным сигналом", если Вэнс займет должность вице-президента. По мнению законодателей, Зеленский "монументально просчитался" в своем визите на завод по производству боеприпасов и находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975843765.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис
Эксперты оценили итоги расследования по визиту Зеленского в Пенсильванию
Расследование конгресса США по Зеленскому перетянет часть избирателей к Трампу
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Расследование конгресса США по расходованию средств американских налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания, вероятнее всего, не принесет значимых результатов, однако способно перетянуть часть голосов избирателей от кандидата от демократов Камалы Харрис в пользу республиканца Дональда Трампа, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В сентябре комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования из-за визита Зеленского на оружейный завод в городе Скрэнтон. Как следовало из распространенного заявления законодателей, действующая вице-президент Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед выборами главы государства 2024 года.
В результате расследования администрацию президента США Джо Байдена
могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств.
"Зная, как долго идут эти расследования, а также с учетом ожидаемого саботажа в освещении этого дела в СМИ, я бы не рассчитывал, что это сыграет существенную роль на полях избирательных сражений", - заявил агентству глава Американского университета в Москве Эдвард Лозанский.
Тем не менее, по оценкам эксперта, разыгранный в Пенсильвании "возмутительный спектакль" с визитом Зеленского на завод по производству боеприпасов все-таки может убедить некоторое количество избирателей переключиться в пользу Трампа.
Политический комментатор, историк и полковник морской пехоты США в отставке Дональд Вандергрифф также полагает, что республиканцы в конгрессе не добьются результатов.
"Приведет ли куда-нибудь расследование республиканского конгресса об использовании украинским президентом влияния на выборы? Ответ - совершенно нет!" - сказал он в комментарии РИА Новости.
Как отметил Вандергрифф, у Республиканской партии США
, контролирующей в настоящее время палату представителей, отсутствует "моральное мужество", чтобы бороться с "коррупцией и разрушением, насылаемыми демократами".
"Они боятся собственной тени", - заключил отставной полковник.
В конце сентября ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после его слов о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе. В преддверии визита в интервью изданию New Yorker Зеленский также заявил, что для Киева
будет "опасным сигналом", если Вэнс займет должность вице-президента.
По мнению законодателей, Зеленский "монументально просчитался" в своем визите на завод по производству боеприпасов и находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.