https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html

"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ

"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024

"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ

полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву*. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:48

2024-10-02T18:48

2024-10-02T18:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

евгений киселев (роснедра)

ян гагин

владимир рогов

россия

угледар

киев

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия приблизилась к выходу на границы ЛНР и ДНР, заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву*."Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена <…> Выйти на границы Донецкой и Луганской области", — сказал он.По словам полковника, к этому приведет приближающаяся потеря Угледара Украиной. Грабский добавил, что при худшем для ВСУ сценарии весной-летом следующего года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлоград, Славянск, Краматорск.Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html

россия

угледар

киев

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вооруженные силы украины, евгений киселев (роснедра), ян гагин, владимир рогов, россия, угледар, киев, в мире