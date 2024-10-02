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"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html
"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ
"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ
полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву*. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:48
2024-10-02T18:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
евгений киселев (роснедра)
ян гагин
владимир рогов
россия
угледар
киев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия приблизилась к выходу на границы ЛНР и ДНР, заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву*."Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена &lt;…&gt; Выйти на границы Донецкой и Луганской области", — сказал он.По словам полковника, к этому приведет приближающаяся потеря Угледара Украиной. Грабский добавил, что при худшем для ВСУ сценарии весной-летом следующего года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлоград, Славянск, Краматорск.Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html
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вооруженные силы украины, евгений киселев (роснедра), ян гагин, владимир рогов, россия, угледар, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Евгений Киселев (Роснедра), Ян Гагин, Владимир Рогов, Россия, Угледар, Киев, В мире
"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ

Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро может выйти на границы ЛНР и ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия приблизилась к выходу на границы ЛНР и ДНР, заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву*.
"Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена <…> Выйти на границы Донецкой и Луганской области", — сказал он.
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По словам полковника, к этому приведет приближающаяся потеря Угледара Украиной. Грабский добавил, что при худшем для ВСУ сценарии весной-летом следующего года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлоград, Славянск, Краматорск.
Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.
По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.
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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
*Лицо, признанное иноагентом в России
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЕвгений Киселев (Роснедра)Ян ГагинВладимир РоговРоссияУгледарКиевВ мире
 
 
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