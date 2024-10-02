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"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html
"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.10.2024
"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Россия побеждает в крупном сражении в Донбассе, частью которого стала битва за Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:07
2024-10-02T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
ян гагин
владимир рогов
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия побеждает в крупном сражении в Донбассе, частью которого стала битва за Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сегодня главной сенсацией стал Угледар, но не стоит упускать из виду тот факт, что этот город представляет собой часть гораздо более масштабной битвы (за Донбасс. — Прим. Ред.), и похоже, что все части этой битвы сейчас выиграли российские войска, и выиграли самым решительным образом", — отметил он.По словам эксперта, продвижение ВС России в этом направлении, а также на Покровском направлении (Покровск — украинское название Красноармейска — Прим. ред.), открывает еще больше возможностей для дальнейших шагов."Это будет означать, что логистика украинцев в обеспечении поставок для своих войск в Часовом Яре и Константиновке будет прервана", — резюмировал Меркурис.Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975784250.html
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угледар
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в мире, угледар, ян гагин, владимир рогов, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Ян Гагин, Владимир Рогов, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Меркурис: Россия решительно побеждает в масштабной битве в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия побеждает в крупном сражении в Донбассе, частью которого стала битва за Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Сегодня главной сенсацией стал Угледар, но не стоит упускать из виду тот факт, что этот город представляет собой часть гораздо более масштабной битвы (за Донбасс. — Прим. Ред.), и похоже, что все части этой битвы сейчас выиграли российские войска, и выиграли самым решительным образом", — отметил он.
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По словам эксперта, продвижение ВС России в этом направлении, а также на Покровском направлении (Покровск — украинское название Красноармейска — Прим. ред.), открывает еще больше возможностей для дальнейших шагов.
"Это будет означать, что логистика украинцев в обеспечении поставок для своих войск в Часовом Яре и Константиновке будет прервана", — резюмировал Меркурис.
Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.
По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарЯн ГагинВладимир РоговРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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