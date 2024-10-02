"Часть масштабной битвы". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Меркурис: Россия решительно побеждает в масштабной битве в Донбассе
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия побеждает в крупном сражении в Донбассе, частью которого стала битва за Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Сегодня главной сенсацией стал Угледар, но не стоит упускать из виду тот факт, что этот город представляет собой часть гораздо более масштабной битвы (за Донбасс. — Прим. Ред.), и похоже, что все части этой битвы сейчас выиграли российские войска, и выиграли самым решительным образом", — отметил он.
По словам эксперта, продвижение ВС России в этом направлении, а также на Покровском направлении (Покровск — украинское название Красноармейска — Прим. ред.), открывает еще больше возможностей для дальнейших шагов.
"Это будет означать, что логистика украинцев в обеспечении поставок для своих войск в Часовом Яре и Константиновке будет прервана", — резюмировал Меркурис.
Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении.
По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.