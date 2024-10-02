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Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:16
2024-10-02T12:16
2024-10-02T12:19
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241002/dnepr-1975856683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 110 украинских военных