https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975919569.html

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:16

2024-10-02T12:16

2024-10-02T12:19

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241002/dnepr-1975856683.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания, в мире, донецкая народная республика