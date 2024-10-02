Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 02.10.2024 (обновлено: 12:19 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975919569.html
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:16
2024-10-02T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
великобритания
в мире
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675480_0:271:3072:1998_1920x0_80_0_0_66933394b57a765c9da2903b8f406996.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241002/dnepr-1975856683.html
россия
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675480_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_e5380e2195bb5bbd484ceb9a87e98310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания, В мире, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 110 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20, уточнили в ведомстве.
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления ВСУ
Вчера, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВеликобританияВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала