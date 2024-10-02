https://ria.ru/20241002/sledstvie-1976005525.html
Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша
Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша - РИА Новости, 02.10.2024
Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша
Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:27
2024-10-02T17:27
2024-10-02T17:45
происшествия
избербаш
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы."Прошу избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказал следователь.
https://ria.ru/20241001/marzaev-1975789640.html
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происшествия, избербаш, махачкала
Происшествия, Избербаш, Махачкала
Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша
Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша Исакова