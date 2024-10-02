https://ria.ru/20241002/sledstvie-1976005525.html

Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша

Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша - РИА Новости, 02.10.2024

Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра Избербаша

Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:27

2024-10-02T17:27

2024-10-02T17:45

происшествия

избербаш

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Следствие попросило арестовать задержанного за взятки мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы."Прошу избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказал следователь.

https://ria.ru/20241001/marzaev-1975789640.html

избербаш

махачкала

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происшествия, избербаш, махачкала