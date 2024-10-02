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Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 02.10.2024

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром

Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами и вооружение РИА Новости, 02.10.2024

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2024-10-02T12:23

2024-10-02T12:23

специальная военная операция на украине

часов яр

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами и вооружение ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Кадры уничтожения склада оказались в распоряжении РИА Новости. На них артиллеристы наносят удар по месту, где расположен полевой склад боеприпасов, вследствие чего снаряды начинают детонировать. Во вторник в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку, вследствие чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк, в том числе в районе населенного пункта Часов Яр.

https://ria.ru/20241001/minoborony-1975745689.html

часов яр

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Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром. Кадры уничтожения склада с БК оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-10-02T12:23 true PT0M57S

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часов яр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)