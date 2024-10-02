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Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/sklad-1975920991.html
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 02.10.2024
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами и вооружение РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:23
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специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами и вооружение ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Кадры уничтожения склада оказались в распоряжении РИА Новости. На них артиллеристы наносят удар по месту, где расположен полевой склад боеприпасов, вследствие чего снаряды начинают детонировать. Во вторник в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку, вследствие чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк, в том числе в районе населенного пункта Часов Яр.
https://ria.ru/20241001/minoborony-1975745689.html
часов яр
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Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром. Кадры уничтожения склада с БК оказались в распоряжении РИА Новости.
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часов яр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром

Артиллеристы бригады "Север-V" уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром

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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами и вооружение ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе.
Кадры уничтожения склада оказались в распоряжении РИА Новости. На них артиллеристы наносят удар по месту, где расположен полевой склад боеприпасов, вследствие чего снаряды начинают детонировать.
Во вторник в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку, вследствие чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк, в том числе в районе населенного пункта Часов Яр.
Уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области. Видео Минобороны России - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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