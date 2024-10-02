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Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 02.10.2024
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами и вооружение РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:23
2024-10-02T12:23
2024-10-02T12:23
специальная военная операция на украине
часов яр
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами и вооружение ВСУ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Кадры уничтожения склада оказались в распоряжении РИА Новости. На них артиллеристы наносят удар по месту, где расположен полевой склад боеприпасов, вследствие чего снаряды начинают детонировать. Во вторник в Минобороны заявили, что подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку, вследствие чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк, в том числе в районе населенного пункта Часов Яр.
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часов яр
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Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром. Кадры уничтожения склада с БК оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-10-02T12:23
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PT0M57S
РИА Новости
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часов яр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Часовым Яром