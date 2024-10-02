https://ria.ru/20241002/skidka-1975911853.html
Минтранс предложил ввести скидку в поездах детям без привязки к обучению
Минтранс предложил ввести скидку в поездах детям без привязки к обучению - РИА Новости, 02.10.2024
Минтранс предложил ввести скидку в поездах детям без привязки к обучению
Минтранс РФ предлагает закрепить предоставление скидки 50% на проезд в дальних поездах для детей 10-17 лет на весь год без привязки к обучению и бумажным... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:55
2024-10-02T11:55
2024-10-02T11:55
общество
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает закрепить предоставление скидки 50% на проезд в дальних поездах для детей 10-17 лет на весь год без привязки к обучению и бумажным справкам, следует из сообщения министерства. "Скидка 50% на проезд ж/д транспортом для детей прорабатывается в РФ. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтранс. Инициатива позволит повысить адресную поддержку семей с детьми", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Сейчас льгота для детей от 10 до 17 лет включительно действует только для учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений в период с сентября по май. Также для поездки в поезде детям необходимо предъявлять справку из школы. "Документ предлагает расширить поддержку на весь год. Скидка при этом будет предоставляться детям – гражданам РФ от 10 до 17 лет включительно в размере 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в двухэтажных вагонах с четырехместными купе. Также не будет требоваться справка из учебных заведений о нахождении ребенка на очном обучении", - поясняет детали предложений Минтранс РФ. Равные права на льготу предусмотрены вне зависимости от формы получения образования. "Льгота будет доступна не только школьникам, но и детям, находящимся на семейном образовании, самообразовании, в том числе по состоянию здоровья и иным причинам, по которым получение справки из школы может быть недоступно, а также студентам училищ, колледжей, техникумов и институтов", - сообщает Минтранс.
https://ria.ru/20240919/lgoty-1973572895.html
https://ria.ru/20241001/murashko-1975739606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс предложил ввести скидку в поездах детям без привязки к обучению
Минтранс предложил ввести скидку в 50 процентов для детей в поездах на весь год
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает закрепить предоставление скидки 50% на проезд в дальних поездах для детей 10-17 лет на весь год без привязки к обучению и бумажным справкам, следует из сообщения министерства.
"Скидка 50% на проезд ж/д транспортом для детей прорабатывается в РФ. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтранс. Инициатива позволит повысить адресную поддержку семей с детьми", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Сейчас льгота для детей от 10 до 17 лет включительно действует только для учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений в период с сентября по май. Также для поездки в поезде детям необходимо предъявлять справку из школы.
"Документ предлагает расширить поддержку на весь год. Скидка при этом будет предоставляться детям – гражданам РФ от 10 до 17 лет включительно в размере 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в двухэтажных вагонах с четырехместными купе. Также не будет требоваться справка из учебных заведений о нахождении ребенка на очном обучении", - поясняет детали предложений Минтранс РФ
.
Равные права на льготу предусмотрены вне зависимости от формы получения образования.
"Льгота будет доступна не только школьникам, но и детям, находящимся на семейном образовании, самообразовании, в том числе по состоянию здоровья и иным причинам, по которым получение справки из школы может быть недоступно, а также студентам училищ, колледжей, техникумов и институтов", - сообщает Минтранс.