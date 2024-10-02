https://ria.ru/20241002/sk-1976016405.html

СК завел дело о мошенничестве на госконтракте по рубке лесов

СК завел дело о мошенничестве на госконтракте по рубке лесов - РИА Новости, 02.10.2024

СК завел дело о мошенничестве на госконтракте по рубке лесов

СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:31

2024-10-02T18:31

2024-10-02T18:31

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном мошенничестве, они обвиняются в хищении не менее 20 миллионов рублей на госконтракте по рубке лесов МО РФ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ. "Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ "Управление лесного хозяйства" Минобороны РФ Александра Случака и гендиректора ООО "Транслесстрой" Озмана Авдаляна в совершении преступления... мошенничество, совершённое в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян, исполняя многомиллионный государственный контракт по рубке лесных насаждений Минобороны, занизили стоимость и похитили не менее 20 миллионов рублей. "Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку - в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240930/rassledovanie-1975408355.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)