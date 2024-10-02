Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело о мошенничестве на госконтракте по рубке лесов - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/sk-1976016405.html
СК завел дело о мошенничестве на госконтракте по рубке лесов
СК завел дело о мошенничестве на госконтракте по рубке лесов - РИА Новости, 02.10.2024
СК завел дело о мошенничестве на госконтракте по рубке лесов
СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:31
2024-10-02T18:31
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном мошенничестве, они обвиняются в хищении не менее 20 миллионов рублей на госконтракте по рубке лесов МО РФ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ. "Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ "Управление лесного хозяйства" Минобороны РФ Александра Случака и гендиректора ООО "Транслесстрой" Озмана Авдаляна в совершении преступления... мошенничество, совершённое в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян, исполняя многомиллионный государственный контракт по рубке лесных насаждений Минобороны, занизили стоимость и похитили не менее 20 миллионов рублей. "Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку - в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240930/rassledovanie-1975408355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
СК завел дело о мошенничестве на госконтракте по рубке лесов

СК завел дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном мошенничестве, они обвиняются в хищении не менее 20 миллионов рублей на госконтракте по рубке лесов МО РФ, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ "Управление лесного хозяйства" Минобороны РФ Александра Случака и гендиректора ООО "Транслесстрой" Озмана Авдаляна в совершении преступления... мошенничество, совершённое в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян, исполняя многомиллионный государственный контракт по рубке лесных насаждений Минобороны, занизили стоимость и похитили не менее 20 миллионов рублей.
"Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку - в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест", - отметили в ведомстве.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину
30 сентября, 05:36
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала