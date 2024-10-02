https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html

Симоньян сообщила о разработке RT новой тактики для Запада

Симоньян сообщила о разработке RT новой тактики для Запада - РИА Новости, 02.10.2024

Симоньян сообщила о разработке RT новой тактики для Запада

RT разработал новую тактику для работы на Западе, рассказала главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:49

2024-10-02T11:49

2024-10-02T17:44

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маргарита симоньян

сергей лавров

валерий фадеев

репортеры без границ

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. RT разработал новую тактику для работы на Западе, рассказала главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Как отметила медиаменеджер, международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) выпустила четыре публикации о RT. "Жалуются западным властям, что влияние RT растет. Особенно на Балканах, во Франции и в Латинской Америке. И никакие санкции не помогают. Поэтому запускают очередной проект, чтобы рассказать о тактике российских СМИ, в частности RT. Пока вы рассказываете о старой тактике, мы разрабатываем новую", — сообщила она.На фоне российской операции на Украине против Москвы ввели тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими медиа, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Кроме того, Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций против Симоньян, а также ее заместителей и нескольких других сотрудников RT. Госдепартамент ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240919/simonyan-1973707200.html

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москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, сша, маргарита симоньян, сергей лавров, валерий фадеев, репортеры без границ, google, youtube, в мире