Штраф за проезд на красный свет 2024: размер, как оплатить или обжаловать
Автомобили у светофора на Кремлевской набережной
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Светофор – важный элемент в регулировании дорожного движения, особенно на перекрестках. Несмотря на это, все еще фиксируются случаи, когда водители по каким-либо причинам игнорируют сигнал, запрещающий движение. Какой предусмотрен штраф за проезд на красный свет под камеру и через железнодорожный переезд, могут ли лишить водительских прав и на сколько, а также размер штрафа при повторном нарушении в 2024 году, – в материале РИА Новости.
Штраф за проезд на красный свет светофора
Проезд на красный свет – одно из грубейших нарушений правил дорожного движения, так как нередко становится причиной серьезных аварий. При этом наказание будет зависеть от формы такого нарушения и может доходить до лишения водительских прав на ограниченный срок.
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Фиксация проезда на красный свет
Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и партнеры", отмечает, что фиксация проезда на красный свет светофора в России осуществляется с использованием специальных систем, в первую очередь, фото-видеокамер. Проезжие части в крупных городах страны оснащены видеоустройствами, которые фиксируют момент проезда автомобиля через виртуальную линию на запрещающий сигнал светофора. Они могут быть размещены как непосредственно на светофоре, так и на опорах над дорогой.
Также зафиксировать нарушение могут сотрудники ГИБДД.
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
Размер штрафа
Размер штрафа может зависеть от нескольких факторов, в частности:
- тип перекрестка (железнодорожные пути или обычная дорога);
- какое это по счету нарушение (первое или повторное);
- тип полосы (реверсивная или обычная).
Так, можно выделить несколько основных типов нарушений и штрафы по ним (гл.12 КоАП РФ):
- пересечение обычного перекрестка на красный свет – 1 000 рублей;
- пересечение железнодорожных путей на красный свет – 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок до 6 месяцев;
- выезд на реверсивную полосу на красный свет. Такое нарушение приравнивается к выезду на встречную полосу – 5 000 рублей;
- выезд на перекресток, где образовался затор транспортных средств – 1 000 рублей;
- движение на красный свет через стоп-линию – 800 рублей;
- повторный проезд на красный свет (в течение 12 месяцев со дня первого нарушения) – 5 000 рублей или лишение водительских прав сроком до 6 месяцев;
- повторный проезд на красный свет через железнодорожные пути – лишение водительских прав сроком на год;
- если проезд на красный свет привел к ДТП, то водитель должен оплатить и штраф в 1 000 рублей и понести отдельное наказание за дорожное происшествие.
Как оплатить штраф
По словам Олеси Яшиной, эксперта по развитию и продвижению сервиса "Штрафы", есть различные варианты для оплаты штрафов:
- в ГИБДД: в отделении либо на официальном сайте;
- на портале "Госуслуги";
- в банках: в самом отделении, а также в мобильном приложении, интернет-банке, банкомате или терминале, через бухгалтерию с расчетного счета компании;
- со счета компании ППР – Передовых платежных решений (для юридических лиц, заключивших договор и отслеживающих штрафы в личном кабинете ППР);
- через отделение "Почты России";
- с помощью электронных кошельков.
По закону на погашение штрафа дается 70 дней, иначе сумма может быть увеличена или ГИБДД имеет право наложить административный арест.
При оплате в первые 20 дней автолюбителю дается скидка 50% от суммы взыскания (распространяется не на все виды штрафов).
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Обжалование штрафа
Олег Матюнин уточняет, что обжаловать штраф, полученный с камер ГИБДД, возможно в течение 10 календарных дней через портал "Госуслуги" или ГАС "Правосудие", направив соответствующую жалобу и предоставив доказательства.
Согласно ст. 30.2 КоАП РФ, жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.
"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае его фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа, подписанного либо простой, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом направление жалобы в суд в электронной форме возможно при наличии у органа технической возможности принять ее в таком формате", – дополнил эксперт.
При подаче заявления через портал госуслуг, сайт ГИБДД или непосредственно в отделении автоинспекции необходимо приложить к документу фото, видео или другие данные, которые подтверждают невиновность водителя.
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Штраф за повторное нарушение
Как отмечает Олег Матюнин, ст. 12.12 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в размере 1 000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, а за повторное совершение административного правонарушения (в течение года со дня уплаты штрафа), – наложение штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Важно отметить, что при первом нарушении постановление о привлечении к административной ответственности принимает инспектор, а при повторном – суд.
Похожие штрафы
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, указывает на то, что стоит быть внимательнее при проезде "под стрелкой". Зеленый свет сразу же сменяется красным, а предупреждающий оранжевый отсутствует. Поэтому существует больше рисков проехать на запрещающий сигнал светофора.
Олеся Яшина также дополняет, что к похожим штрафам относятся пересечение на красный свет железнодорожных путей и выезд за стоп-линию.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПередвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
Как предотвратить штрафы за проезд на красный свет
Как уточняет Оксана Васильева, чтобы предотвратить получение штрафов, следует серьезно относиться к правилам дорожного движения и не нарушать их.
Советы экспертов
Олеся Яшина отмечает, что для юридических и физических лиц с автомобилями в собственности всегда актуален вопрос отслеживания и оплаты штрафов. И если физическим лицам проще увидеть информацию о штрафах одного-двух автомобилей, то компаниям приходится уточнять нарушения по всему автопарку. Юридические лица часто заключают договоры с компаниями, помогающими в мониторинге и оплате штрафов. Одной из таких компаний является ППР. В личном кабинете доступно получение информации по штрафам автопарка, а также возможность оплаты с единого счета и отчетные документы для учета. ППР может помочь и в обжаловании незаконных штрафов. Например, если штраф выписан с камеры видеонаблюдения по ошибке, доказать этот факт будет легко, нужно просто пересмотреть видео. Если фиксацию произвел сотрудник ГИБДД – нужно предоставить запись с личного видеорегистратора, если она есть. При наличии неисправности светофора, водитель должен быть осторожным и готовым ко всем ситуациям на дороге, а также соблюдать требование дорожных знаков и указания сотрудников ГИБДД. При этом, если водитель получил штраф из-за неисправности светофора, то он также может оспорить его.
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Олег Матюнин советует водителям оставаться бдительными за рулем и следить за дорогой, так как небольшое нарушение ПДД может повлечь серьезные последствия как для водителя, так и для граждан.
"Помните, что желтый свет светофора не только предупреждает о смене сигналов, но и запрещает движение автомобилей. По правилам дорожного движения водитель может проехать на желтый свет только, если не успевает остановиться без экстренного торможения. Вовремя оплачивайте штрафы, используйте скидки в размере 50 %, не допускайте возбуждения исполнительного производства ФССП, так как в этом случае сумма штрафа возрастает в кратном размере", – дополнил Олег Матюнин.
Светофор на Тверской улице в Москве
"Хотелось бы предостеречь тех, кого не смущает финансовая сторона вопроса, от того, чтобы воспринимать штрафы как возможность платного проезда на красный свет, когда "очень спешишь". Экономия времени на нарушениях ПДД – иллюзия, при том, сколько времени можно потерять в случае остановки экипажем ДПС, а тем более при даже минимальном ДТП. Даже на оплату штрафов (а ее рано или поздно придется совершить, особенно если планируется выезд за границу) уйдет больше времени. Чтобы удовлетворить вашу склонность к риску вы можете пойти, к примеру, на курсы контраварийного вождения, где не будете подвергать себя и окружающих опасности", – уточнил Алексей Сапкин, психолог и научный журналист.
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