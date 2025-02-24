Штраф за проезд на красный в 2026 году: когда лишают прав и как оспорить

Светофор – важный элемент в регулировании дорожного движения, особенно на перекрестках. Несмотря на это, фиксируются случаи, когда водители игнорируют сигнал, запрещающий движение. Какой предусмотрен штраф за проезд на красный свет под камеру и через железнодорожный переезд, могут ли лишить водительских прав и на сколько, а также размер штрафа при повторном нарушении в 2026 году, – в материале РИА Новости.

Штраф за проезд на красный свет в 2026 году: кратко

Размер штрафа может зависеть от нескольких факторов, в частности:

тип перекрестка (железнодорожные пути или обычная дорога);

какое это по счету нарушение (первое или повторное);

тип полосы (реверсивная или обычная).

Нарушения и штрафы регулируются статьями главы 12 “Административные правонарушения в области дорожного движения” Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Информация ниже основана на актуальных данных из КоАП РФ №195-ФЗ от 30.12.2001, доступных на 1 июня 2026 года.

Можно выделить несколько основных типов нарушений и штрафы по ним:

пересечение обычного перекрестка на красный свет – 1 500 рублей;

пересечение железнодорожных путей на красный свет – 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев;

выезд на реверсивную полосу на красный свет. Такое нарушение приравнивается к выезду на встречную полосу – 7 500 рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев;

выезд на перекресток, где образовался затор транспортных средств – 1 000 рублей;

движение на красный свет через стоп-линию – 800 рублей;

повторный проезд на красный свет (в течение 12 месяцев со дня первого нарушения) – 7 500 рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев;

повторный проезд на красный свет через железнодорожные пути – лишение водительских прав сроком на год;

если проезд на красный свет привел к ДТП, то водитель должен оплатить и штраф и понести отдельное наказание за дорожное происшествие.

Нарушение Статья КоАП Штраф Лишение прав Проезд на красный (перекресток) 12.12 ч.1 1 500 рублей Нет Повторный проезд на красный 12.12 ч.3 7 500 рублей 4–6 месяцев Ж/д переезд на красный 12.10 ч.1 5 000 рублей 3–6 месяцев Пересечение стоп-линии 12.12 ч.2 800 рублей Нет Выезд на реверсивную полосу 12.15 ч.4 7 500 рублей 4–6 месяцев

Проезд на красный свет по ПДД

Проезд на красный свет – одно из грубейших нарушений правил дорожного движения, так как нередко становится причиной серьезных аварий. При этом наказание будет зависеть от формы такого нарушения и может доходить до лишения водительских прав на ограниченный срок.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России на конец 2025 года, отмечается шестипроцентный рост числа погибших из-за нарушения требований сигналов светофора.

Согласно пункту 6.2 ПДД , красный сигнал, в том числе мигающий, категорически запрещает движение. Это правило распространяется и на сочетание красного и желтого сигналов, которое не только запрещает ехать, но и информирует о скором включении зеленого.

Сигналы светофоров со стрелками имеют аналогичное значение: они разрешают или запрещают движение только в направлении, указанном стрелкой. Выключенный сигнал дополнительной секции означает, что поворот в этом направлении запрещён.

Сигналы регулировщика имеют безусловный приоритет над светофором, знаками и разметкой. Водитель обязан выполнять требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора.

Проезд на запрещающий сигнал может повлечь за собой не только административную ответственность, а также:

уголовную ответственность: если действия водителя повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или гибель людей;

рост страховых тарифов: при оформлении полиса ОСАГО в следующем году применят повышающий коэффициент;

материальный ущерб: помимо штрафов, виновник аварии несёт финансовую ответственность за ремонт своего и чужого автомобиля.

« “Тяжесть последствий ДТП при проезде на запрещающий сигнал крайне высока, так как боковой удар на скорости резко увеличивает риск смертельного исхода. Таким образом, каждое пятое происшествие, спровоцированное игнорированием красного, действительно чаще приводит к тяжким травмам и гибели”, – комментирует приглашенный эксперта Елена Бирюкова, судебный эксперт-автотехник с 18-летним стажем в области экспертной деятельности.

Как фиксируют проезд на красный сигнал светофора

Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и партнеры", отмечает, что фиксация проезда на красный свет светофора в России осуществляется с использованием специальных систем, в первую очередь, фото-видеокамер. Проезжие части в крупных городах страны оснащены видеоустройствами, которые фиксируют момент проезда автомобиля через виртуальную линию на запрещающий сигнал светофора. Они могут быть размещены как непосредственно на светофоре, так и на опорах над дорогой.

Также зафиксировать нарушение могут сотрудники ГИБДД

Разница в способах фиксации напрямую влияет на строгость наказания. Даже если водитель совершил рецидив, камера не может инициировать лишение прав – она всегда назначает только денежное взыскание. Если же водитель повторно проигнорировал запрещающий сигнал светофора и это нарушение зафиксировал инспектор ГИБДД, суд может назначить лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.

В каких случаях могут лишить прав

За повторный проезд на красный свет светофора в течение года, зафиксированный инспектором ГИБДД, предусмотрено лишение водительского удостоверения.

Штраф за стоп-линию и выезд на перекресток при заторе

Штраф за пересечение стоп-линии на регулируемом перекрестке составляет 800 рублей.

За выезд на перекресток или пересечение проезжей части при образовавшемся заторе, вынудившем водителя остановиться и создать препятствие для поперечного движения, предусмотрен штраф 1000 рублей.

Если водитель пересек стоп-линию, а затем начал движение задним ходом, то движение задним ходом на перекрестке квалифицируется как отдельное нарушение и наказывается штрафом в 500 рублей.

Проезд на красный на железнодорожном переезде

Согласно статье 12.10 КоАП РФ , за проезд на запрещающий сигнал на железнодорожном переезде наказание строже – штраф или сразу лишение прав на срок от трех до шести месяцев даже за первый случай. За повторное нарушение предусмотрено лишение водительских прав до одного года.

Когда можно проехать на красный свет по правилам

Существуют законные основания для проезда на запрещающий сигнал светофора:

завершение маневра: если водитель въехал на перекресток на разрешающий сигнал, но не успел покинуть его до включения красного, он обязан завершить движение (пункт 13.7 ПДД);

указания регулировщика имеют приоритет над светофорами, знаками и разметкой (пункт 6.15 ПДД);

“Регулировщик обладает преимуществом при организации движения. Его сигналы обязательны для исполнения, даже если они противоречат работающему светофору, требованиям дорожных знаков или разметки”, – подчеркивает эксперт Елена Бирюкова.

Спецтранспорт: при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего/синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу, даже если это влечет пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал (пункт 3.2 ПДД);

Крайняя необходимость: в исключительных случаях, связанных с предотвращением нанесения вреда жизни и здоровью (например, экстренная доставка тяжелобольного человека в медицинское учреждение), проезд на красный свет допустим, при этом водителю потребуется документальное подтверждение факта чрезвычайной ситуации – справка из больницы, вызов (статья 39 УК РФ).

Как оплатить штраф со скидкой

В 2026 году у водителей сохраняется возможность оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой. Однако скидка не действует на грубые и повторные нарушения, например, повторный проезд на красный свет.

Сроки оплаты регулируются статьей 32.2 “Исполнение постановления о наложении административного штрафа” КоАП РФ.

По закону на погашение штрафа дается 70 дней, иначе сумма может быть увеличена или ГИБДД имеет право наложить административный арест.

При оплате в первые 30 дней автолюбителю дается скидка 25% от суммы взыскания (распространяется не на все виды штрафов).

Оплатить штраф можно:

Через портал Госуслуги: введите номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации ТС, чтобы найти все штрафы; Через официальный сайт ГИБДД: проверьте и оплатите штрафы по номеру автомобиля или УИН; Через Мобильные приложения крупных банков: Сбер, ВТБ, Т-Банк и др.;

Мошенники могут рассылать фальшивые постановления. Чтобы убедиться, что полученное постановление подлинное, можно предпринять следующие действия:

убедиться, что указаны верные ФИО, госномер автомобиля, марка и модель машины, а также дата, время и место нарушения;

проверить штраф на официальных ресурсах: в личном кабинете на портале Госуслуги или в базе данных ГИБДД.

Как обжаловать штраф

Срок обжалования: 10 календарных дней. Отсчет начинается со следующего дня после получения копии постановления – на почте, в руки от инспектора или в личном кабинете на портале Госуслуги.

Способы подачи обжалования:

через портал Госуслуг: в личном кабинете в разделе "Платежи" выберите штраф и нажмите "Обжаловать", прикрепив доказательства;

подразделение ГИБДД: жалоба подается на имя руководителя сотрудника, выписавшего штраф, можно принести лично (с отметкой о принятии) или отправить заказным письмом;

в районный суд: если ГИБДД отказала или сразу необходимо судебное разбирательство, подается жалоба в суд по месту совершения нарушения (в том числе онлайн через ГАС "Правосудие").

По словам судебного эксперта-автотехника Елены Бирюковой, чаще всего обжалование успешно, если камера зафиксировала завершение маневра, начатого на зеленый.

« “Если вы начали движение на зелёный, а закончили на красный, состава правонарушения нет. Камеры нередко фиксируют только пересечение стоп-линии на красный, упуская момент въезда на перекресток”, – говорит она.

“Как правило в таких случаях очень сильно помогают камеры с личных видеорегистраторов”, – добавляет адвокат Виталий Кацко.

Пошаговый алгоритм действий при обжаловании штрафа:

Получить постановление; Проверить данные; Собрать доказательства (всё, что подтверждает невиновность: запись с видеорегистратора, фотографии дорожной обстановки, разметки, знаков, свидетельские показания, документы); Подать жалобу в течение 10 дней с момента получения постановления.

Необходимые формы и инструкции доступны на государственных порталах. Готовые шаблоны и инструкции по заполнению можно найти в разделе "Приём обращений" на официальном сайте ГИБДД (Главная страница – Сервисы – Прием обращений).

Для получения официальных разъяснений по процедуре обжалования и статусу штрафов можно обратиться в следующие инстанции:

ГИБДД : Горячая линия для консультаций по России: 8 (800) 222-77-66 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться онлайн-приёмной на официальном сайте;

: Горячая линия для консультаций по России: (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться онлайн-приёмной на официальном сайте; суды: контакты и график работы районного суда можно найти на его официальном сайте через систему ГАС "Правосудие".

"Хотелось бы предостеречь тех, кого не смущает финансовая сторона вопроса, от того, чтобы воспринимать штрафы как возможность платного проезда на красный свет, когда "очень спешишь". Экономия времени на нарушениях ПДД – иллюзия, при том, сколько времени можно потерять в случае остановки экипажем ДПС, а тем более при даже минимальном ДТП. Даже на оплату штрафов (а ее рано или поздно придется совершить, особенно если планируется выезд за границу) уйдет больше времени. Чтобы удовлетворить вашу склонность к риску вы можете пойти, к примеру, на курсы контраварийного вождения, где не будете подвергать себя и окружающих опасности", – уточнил Алексей Сапкин, психолог и научный журналист.

Изменения в штрафах за красный свет с 2026 года

С 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения в системе штрафов ГИБДД, которые остаются актуальными и на дату редактирования данной статьи – 1 июня 2026 года. Основные изменения касаются размера штрафов и условий их оплаты.