https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975938646.html

Шлосберг* заявил, что не признает вину в совершении преступления

Шлосберг* заявил, что не признает вину в совершении преступления - РИА Новости, 02.10.2024

Шлосберг* заявил, что не признает вину в совершении преступления

Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* заявил, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:55

2024-10-02T13:55

2024-10-02T13:55

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* заявил, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают. Как ранее сообщило СУСК РФ по Псковской области, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сам политик в своем Telegram-канале сообщил, что в его квартире и квартире его отца утром в среду провели обыски. После этого Шлосберг* с адвокатом приехал на допрос, где ответил на вопросы следователя в статусе подозреваемого. "Обвинение мне не предъявлялось. Я не признаю себя виновным в совершении преступления, в котором меня подозревают, состав преступления в моих действиях отсутствует. Детальная правовая позиция представлена следователю", - написал зампред "Яблока". По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иноагентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом". Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, псковская область, псков, лев шлосберг, яблоко