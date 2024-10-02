https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975938646.html
Шлосберг* заявил, что не признает вину в совершении преступления
Шлосберг* заявил, что не признает вину в совершении преступления - РИА Новости, 02.10.2024
Шлосберг* заявил, что не признает вину в совершении преступления
Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* заявил, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:55
2024-10-02T13:55
2024-10-02T13:55
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* заявил, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают. Как ранее сообщило СУСК РФ по Псковской области, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Сам политик в своем Telegram-канале сообщил, что в его квартире и квартире его отца утром в среду провели обыски. После этого Шлосберг* с адвокатом приехал на допрос, где ответил на вопросы следователя в статусе подозреваемого. "Обвинение мне не предъявлялось. Я не признаю себя виновным в совершении преступления, в котором меня подозревают, состав преступления в моих действиях отсутствует. Детальная правовая позиция представлена следователю", - написал зампред "Яблока". По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иноагентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом". Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240426/vishnevskiy-1942643901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, псковская область, псков, лев шлосберг, яблоко
Происшествия, Россия, Псковская область, Псков, Лев Шлосберг, Яблоко
Шлосберг* заявил, что не признает вину в совершении преступления
Зампред "Яблока" Шлосберг заявил, что не признает вину в совершении преступления
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг* заявил, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают.
Как ранее сообщило СУСК РФ
по Псковской области
, в Пскове
возбуждено уголовное дело в отношении Шлосберга*, который подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Сам политик в своем Telegram-канале сообщил, что в его квартире и квартире его отца утром в среду провели обыски. После этого Шлосберг* с адвокатом приехал на допрос, где ответил на вопросы следователя в статусе подозреваемого.
"Обвинение мне не предъявлялось. Я не признаю себя виновным в совершении преступления, в котором меня подозревают, состав преступления в моих действиях отсутствует. Детальная правовая позиция представлена следователю", - написал зампред "Яблока".
По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иноагентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России