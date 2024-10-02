https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975910056.html

Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело

Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело - РИА Новости, 02.10.2024

Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга*, он имеет статус... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:44

2024-10-02T11:44

2024-10-02T11:51

россия

яблоко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга*, он имеет статус подозреваемого, сообщило СУСК РФ по Псковской области."Следственным отделом по городу Пскову... возбуждено уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", – говорится в сообщении.По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".Как информирует СУСК, в настоящее время по делу проводятся обыски и иные следственные действия, чтобы установить обстоятельства преступления.Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240927/inogenty-1975123703.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, яблоко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия