https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975910056.html
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело - РИА Новости, 02.10.2024
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга*, он имеет статус... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:44
2024-10-02T11:44
2024-10-02T11:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга*, он имеет статус подозреваемого, сообщило СУСК РФ по Псковской области."Следственным отделом по городу Пскову... возбуждено уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", – говорится в сообщении.По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".Как информирует СУСК, в настоящее время по делу проводятся обыски и иные следственные действия, чтобы установить обстоятельства преступления.Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240927/inogenty-1975123703.html
https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яблоко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Яблоко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело
Против Шлосберга возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга*, он имеет статус подозреваемого, сообщило СУСК РФ по Псковской области.
"Следственным отделом по городу Пскову... возбуждено уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, Шлосберг
*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".
Как информирует СУСК, в настоящее время по делу проводятся обыски и иные следственные действия, чтобы установить обстоятельства преступления.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России