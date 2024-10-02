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Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело - РИА Новости, 02.10.2024
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11:44 02.10.2024 (обновлено: 11:51 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/shlosberg-1975910056.html
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело - РИА Новости, 02.10.2024
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга*, он имеет статус... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:44
2024-10-02T11:51
россия
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга*, он имеет статус подозреваемого, сообщило СУСК РФ по Псковской области."Следственным отделом по городу Пскову... возбуждено уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", – говорится в сообщении.По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".Как информирует СУСК, в настоящее время по делу проводятся обыски и иные следственные действия, чтобы установить обстоятельства преступления.Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240927/inogenty-1975123703.html
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россия, яблоко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Яблоко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Против зампреда "Яблока" Шлосберга* возбудили дело

Против Шлосберга возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛев Шлосберг (признан иноагентом) на съезде партии "Яблоко"
Лев Шлосберг (признан иноагентом) на съезде партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лев Шлосберг (признан иноагентом) на съезде партии "Яблоко". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга*, он имеет статус подозреваемого, сообщило СУСК РФ по Псковской области.
"Следственным отделом по городу Пскову... возбуждено уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", – говорится в сообщении.
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По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов и неоднократно привлеченный к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".
Как информирует СУСК, в настоящее время по делу проводятся обыски и иные следственные действия, чтобы установить обстоятельства преступления.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
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РоссияЯблокоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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