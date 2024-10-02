В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок
СК: в сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок, пострадали два ученика
© Фото : Прокуратура Республики Северная Осетия -Алания/Telegram Место обрушения потолка в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии. 2 октября 2024
Место обрушения потолка в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии. 2 октября 2024
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ПЯТИГОРСК, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"В Пригородном районе по информации в СМИ о травмировании учащихся образовательного учреждения в результате обрушения потолка следователями СК организована процессуальная проверка… двое учеников получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Учеников доставили бригадой скорой помощи в "Республиканскую клиническую больницу", госпитализация не потребовалась, уточнили в минздраве Северной Осетии.
"Двое детей из школы с. Камбилеевское были доставлены бригадой скорой помощи в "Республиканскую детскую клиническую больницу". После проведения необходимых обследований серьёзных повреждений не выявлено, госпитализация не потребовалась. С лёгкими ссадинами и царапинами дети отпущены домой", - сообщает минздрав Северной Осетии.
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