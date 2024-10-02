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В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок - РИА Новости, 02.10.2024
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14:37 02.10.2024 (обновлено: 14:59 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/shkola-1975948822.html
В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок
В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок - РИА Новости, 02.10.2024
В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок
Следственный комитет организовал проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии после обрушения потолка, в результате которого... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:37
2024-10-02T14:59
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. "В Пригородном районе по информации в СМИ о травмировании учащихся образовательного учреждения в результате обрушения потолка следователями СК организована процессуальная проверка… двое учеников получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении. Учеников доставили бригадой скорой помощи в "Республиканскую клиническую больницу", госпитализация не потребовалась, уточнили в минздраве Северной Осетии. "Двое детей из школы с. Камбилеевское были доставлены бригадой скорой помощи в "Республиканскую детскую клиническую больницу". После проведения необходимых обследований серьёзных повреждений не выявлено, госпитализация не потребовалась. С лёгкими ссадинами и царапинами дети отпущены домой", - сообщает минздрав Северной Осетии.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Северная Осетия - Алания
В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок

СК: в сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок, пострадали два ученика

© Фото : Прокуратура Республики Северная Осетия -Алания/Telegram Место обрушения потолка в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии. 2 октября 2024
 Место обрушения потолка в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Прокуратура Республики Северная Осетия -Алания/Telegram
Место обрушения потолка в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии. 2 октября 2024
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ПЯТИГОРСК, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"В Пригородном районе по информации в СМИ о травмировании учащихся образовательного учреждения в результате обрушения потолка следователями СК организована процессуальная проверка… двое учеников получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Учеников доставили бригадой скорой помощи в "Республиканскую клиническую больницу", госпитализация не потребовалась, уточнили в минздраве Северной Осетии.
"Двое детей из школы с. Камбилеевское были доставлены бригадой скорой помощи в "Республиканскую детскую клиническую больницу". После проведения необходимых обследований серьёзных повреждений не выявлено, госпитализация не потребовалась. С лёгкими ссадинами и царапинами дети отпущены домой", - сообщает минздрав Северной Осетии.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Северная Осетия - Алания
 
 
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