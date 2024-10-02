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В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок

В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок - РИА Новости, 02.10.2024

В сельской школе в Северной Осетии обрушился потолок

Следственный комитет организовал проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии после обрушения потолка, в результате которого... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:37

2024-10-02T14:37

2024-10-02T14:59

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку в школе села Камбилеевское Пригородного района Северной Осетии после обрушения потолка, в результате которого пострадали двое учеников, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. "В Пригородном районе по информации в СМИ о травмировании учащихся образовательного учреждения в результате обрушения потолка следователями СК организована процессуальная проверка… двое учеников получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении. Учеников доставили бригадой скорой помощи в "Республиканскую клиническую больницу", госпитализация не потребовалась, уточнили в минздраве Северной Осетии. "Двое детей из школы с. Камбилеевское были доставлены бригадой скорой помощи в "Республиканскую детскую клиническую больницу". После проведения необходимых обследований серьёзных повреждений не выявлено, госпитализация не потребовалась. С лёгкими ссадинами и царапинами дети отпущены домой", - сообщает минздрав Северной Осетии.

https://ria.ru/20240917/gimnaziya-1973196629.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания