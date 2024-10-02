https://ria.ru/20241002/sever-1975944931.html

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области и сорвала попытки атак в направлении трех сел, потери противника составили до 30 человек,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:23

2024-10-02T14:23

2024-10-02T14:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области и сорвала попытки атак в направлении трех сел, потери противника составили до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенного пункта Плехово, сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

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курская область, россия, вооруженные силы украины