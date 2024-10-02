https://ria.ru/20241002/sertifikat-1975898252.html

Производитель электрохимических систем получил сертификат Made in Russia

Производитель электрохимических систем получил сертификат Made in Russia - РИА Новости, 02.10.2024

Производитель электрохимических систем получил сертификат Made in Russia

Производитель электрохимических систем из Владимира получил сертификат "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:07

2024-10-02T11:07

2024-10-02T11:28

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Производитель электрохимических систем из Владимира получил сертификат "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Владимирская компания, производящая дезинфицирующие электрохимические системы, активно работает на экспорт, прочно закрепившись на рынке Ближнего Востока. В компании уверены, что поддержка Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и участие в программе продвижения "Сделано в России" обеспечат дополнительные возможности и перспективы на новых рынках", - говорится в сообщении.Основанная в 2017 году, компания поставила своей задачей доведение научных разработок в области электрохимической активации воды до серийного производства. Основные производственные мощности находятся в двух городах: во Владимире и Муроме.Сейчас в линейке доступны электрохимические системы для обеззараживания воды, получения экологичных дезинфицирующих средств, синтеза хлора, каустической соды и водорода на месте потребления. Такие системы позволяют, например, очистить сточные воды или воды больших лагун прямо на месте, без необходимости транспортировки и хранения опасных химических реагентов."Мы вышли на экспорт, потому что продукция востребована за рубежом. Мы стараемся развивать свои проекты по всему миру, потому что чистая вода, дезинфицирующие средства, хлор, каустик необходимы везде", - отмечает генеральный директор компании Петр Гнатюк.Находить партнеров за рубежом компании помогают инструменты Центра поддержки экспорта Владимирской области и РЭЦ. Так, при поддержке РЭЦ компания в 2022 и 2023 годах под национальным брендом Made in Russia приняла участие в одной из ведущих мировых выставок WETEX в Дубае, ОАЭ. Результат - проведено более 100 переговоров с профильными компаниями, заключены дилерские соглашения, запущена реализация ряда крупных инфраструктурных проектов в ОАЭ."Среди наиболее значимых проектов компании на данный момент стоит выделить проект с Правительством Дубая по внедрению наших систем для обеззараживания воды на станциях очистки сточных вод с целью решения серьезной проблемы с неприятным запахом очищенных сточных вод, которые в ОАЭ идут на ирригацию. В планах Правительства Дубая постепенный перевод всех крупнейших станций эмирата Дубай на нашу технологию и отказ от традиционных дезинфицирующих средств", - рассказывает Гнатюк.Сегодня компания ведет активную работу с партнерами не только из ОАЭ, но и из Саудовской Аравии, Катара, Омана, Кении, Индии, а также некоторых европейских стран.Помимо участия в профильных выставках, компания также пользуется поддержкой РЭЦ в поиске потенциальных клиентов за рубежом и сопровождении переговорного процесса, обращается за юридическими консультациями по вопросам выхода на международные рынки и составления международных договоров. Теперь же компания подтвердила конкурентоспособность и надежность своих решений сертификатом "Сделано в России", который выдает РЭЦ."Бизнес, примкнув к "Сделано в России", получает ряд существенных бонусов, которые открывают компаниям уникальные возможности для продвижения за рубежом. К ним относится приоритетное продвижение через нашу зарубежную инфраструктуру, возможность участия в уникальных маркетинговых мероприятиях, а также приоритетная информационная поддержка ресурсами РЭЦ в России и за рубежом", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Отличный способ подтвердить состоятельность компании и ее продукции на международной арене - это сертификация по программе "Сделано в России" РЭЦ. Заявка была одобрена без промедления, и, проведя большую работу по добровольной сертификации продукции, в 2024 мы получили "заветный" сертификат Made in Russia, который свидетельствует о безопасности продукции и является значимым фактором при оценке потенциала компании иностранными партнерами", - отмечает Гнатюк.По словам руководителя компании, самым необычным проектом в 2024 году стала поставка системы для очистки воды и установки для получения дезинфицирующего средства на крупную свиноводческую ферму в Кении."В сотрудничестве с нашим кенийским партнером мы надеемся отработать данные технологии в Африке и помочь многим другим предприятиям в этой стране решить схожие проблемы с обеспечением безопасной питьевой водой и экологически чистыми дезинфицирующими средствами", - делится Гнатюк.Программу "Сделано в России" РЭЦ реализует в партнерстве с фондом "Росконгресс". Подробнее о сертификации и программе продвижения "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20241002/brendy-1975883131.html

https://ria.ru/20241001/tovary-1975679976.html

https://ria.ru/20240930/diskussiya-1975516988.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)