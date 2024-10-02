https://ria.ru/20241002/semevedenie-1975906833.html
Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах
Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах - РИА Новости, 02.10.2024
Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах
Большинство жителей РФ (62%) скорее поддерживают введение курса "Семьеведение" в старших классах школ, следует из из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:37
2024-10-02T11:37
2024-10-02T15:25
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Большинство жителей РФ (62%) скорее поддерживают введение курса "Семьеведение" в старших классах школ, следует из из опроса ВЦИОМ. Большинство респондентов (62%) поддерживают введение в старших классах курса "Семьеведение". Причем подобную точку зрения разделяют россияне с разным семейным положением: 78% вдовцы, 67% женатые, 60% разведенные. Менее четверти опрошенных (21%) высказались против введения этого курса в программу старшеклассников. Тем не менее, более половины жителей РФ (55%) ранее никогда не слышали о новом предмете. Сторонники ввода "Семьеведения" в школьную программу объяснили свою точку зрения возможностью дать детям больше знаний о том, что такое семья (31%), поддержкой семейных ценностей (13%), подготовкой молодых людей к созданию собственной семьи (12%). Их оппоненты в свою очередь считают "Семьеведение" дисциплиной, отвлекающей от основного учебного процесса и добавляющей школьникам лишнюю нагрузку (29%), бесполезными предметом (26%), а 15% ответили, что подобные уроки должны проходить в семье. Большинство жителей РФ (63%) думают, что введение этого курса в школьную программы поспособствует формированию более ответственного отношения к семье у молодого поколения. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 15 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html
https://ria.ru/20240923/vasserman-1974302965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, ВЦИОМ, Социальный навигатор, СН_Образование
Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах
ВЦИОМ: 62 процента россиян поддерживают введение курса "Семьеведение" в школах
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Большинство жителей РФ (62%) скорее поддерживают введение курса "Семьеведение" в старших классах школ, следует из из опроса
ВЦИОМ.
Большинство респондентов (62%) поддерживают введение в старших классах курса "Семьеведение". Причем подобную точку зрения разделяют россияне с разным семейным положением: 78% вдовцы, 67% женатые, 60% разведенные. Менее четверти опрошенных (21%) высказались против введения этого курса в программу старшеклассников.
Тем не менее, более половины жителей РФ (55%) ранее никогда не слышали о новом предмете.
Сторонники ввода "Семьеведения" в школьную программу объяснили свою точку зрения возможностью дать детям больше знаний о том, что такое семья (31%), поддержкой семейных ценностей (13%), подготовкой молодых людей к созданию собственной семьи (12%).
Их оппоненты в свою очередь считают "Семьеведение" дисциплиной, отвлекающей от основного учебного процесса и добавляющей школьникам лишнюю нагрузку (29%), бесполезными предметом (26%), а 15% ответили, что подобные уроки должны проходить в семье.
Большинство жителей РФ (63%) думают, что введение этого курса в школьную программы поспособствует формированию более ответственного отношения к семье у молодого поколения.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 15 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.