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Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах - РИА Новости, 02.10.2024
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11:37 02.10.2024 (обновлено: 15:25 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/semevedenie-1975906833.html
Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах
Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах - РИА Новости, 02.10.2024
Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах
Большинство жителей РФ (62%) скорее поддерживают введение курса "Семьеведение" в старших классах школ, следует из из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:37
2024-10-02T15:25
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Большинство жителей РФ (62%) скорее поддерживают введение курса "Семьеведение" в старших классах школ, следует из из опроса ВЦИОМ. Большинство респондентов (62%) поддерживают введение в старших классах курса "Семьеведение". Причем подобную точку зрения разделяют россияне с разным семейным положением: 78% вдовцы, 67% женатые, 60% разведенные. Менее четверти опрошенных (21%) высказались против введения этого курса в программу старшеклассников. Тем не менее, более половины жителей РФ (55%) ранее никогда не слышали о новом предмете. Сторонники ввода "Семьеведения" в школьную программу объяснили свою точку зрения возможностью дать детям больше знаний о том, что такое семья (31%), поддержкой семейных ценностей (13%), подготовкой молодых людей к созданию собственной семьи (12%). Их оппоненты в свою очередь считают "Семьеведение" дисциплиной, отвлекающей от основного учебного процесса и добавляющей школьникам лишнюю нагрузку (29%), бесполезными предметом (26%), а 15% ответили, что подобные уроки должны проходить в семье. Большинство жителей РФ (63%) думают, что введение этого курса в школьную программы поспособствует формированию более ответственного отношения к семье у молодого поколения. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 15 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html
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общество, россия, вциом, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, ВЦИОМ, Социальный навигатор, СН_Образование
Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах

ВЦИОМ: 62 процента россиян поддерживают введение курса "Семьеведение" в школах

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Большинство жителей РФ (62%) скорее поддерживают введение курса "Семьеведение" в старших классах школ, следует из из опроса ВЦИОМ.
Большинство респондентов (62%) поддерживают введение в старших классах курса "Семьеведение". Причем подобную точку зрения разделяют россияне с разным семейным положением: 78% вдовцы, 67% женатые, 60% разведенные. Менее четверти опрошенных (21%) высказались против введения этого курса в программу старшеклассников.
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Тем не менее, более половины жителей РФ (55%) ранее никогда не слышали о новом предмете.
Сторонники ввода "Семьеведения" в школьную программу объяснили свою точку зрения возможностью дать детям больше знаний о том, что такое семья (31%), поддержкой семейных ценностей (13%), подготовкой молодых людей к созданию собственной семьи (12%).
Их оппоненты в свою очередь считают "Семьеведение" дисциплиной, отвлекающей от основного учебного процесса и добавляющей школьникам лишнюю нагрузку (29%), бесполезными предметом (26%), а 15% ответили, что подобные уроки должны проходить в семье.
Большинство жителей РФ (63%) думают, что введение этого курса в школьную программы поспособствует формированию более ответственного отношения к семье у молодого поколения.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 15 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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