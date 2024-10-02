https://ria.ru/20241002/semevedenie-1975906833.html

Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах

Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах - РИА Новости, 02.10.2024

Опрос показал, как россияне относятся к идее курса "Семьеведение" в школах

Большинство жителей РФ (62%) скорее поддерживают введение курса "Семьеведение" в старших классах школ, следует из из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:37

2024-10-02T11:37

2024-10-02T15:25

общество

россия

вциом

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Большинство жителей РФ (62%) скорее поддерживают введение курса "Семьеведение" в старших классах школ, следует из из опроса ВЦИОМ. Большинство респондентов (62%) поддерживают введение в старших классах курса "Семьеведение". Причем подобную точку зрения разделяют россияне с разным семейным положением: 78% вдовцы, 67% женатые, 60% разведенные. Менее четверти опрошенных (21%) высказались против введения этого курса в программу старшеклассников. Тем не менее, более половины жителей РФ (55%) ранее никогда не слышали о новом предмете. Сторонники ввода "Семьеведения" в школьную программу объяснили свою точку зрения возможностью дать детям больше знаний о том, что такое семья (31%), поддержкой семейных ценностей (13%), подготовкой молодых людей к созданию собственной семьи (12%). Их оппоненты в свою очередь считают "Семьеведение" дисциплиной, отвлекающей от основного учебного процесса и добавляющей школьникам лишнюю нагрузку (29%), бесполезными предметом (26%), а 15% ответили, что подобные уроки должны проходить в семье. Большинство жителей РФ (63%) думают, что введение этого курса в школьную программы поспособствует формированию более ответственного отношения к семье у молодого поколения. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 15 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html

https://ria.ru/20240923/vasserman-1974302965.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вциом, социальный навигатор, сн_образование