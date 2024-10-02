https://ria.ru/20241002/schet-1975945725.html

Суд снял арест с банковского счета отца Блиновской

Суд снял арест с банковского счета отца Блиновской - РИА Новости, 02.10.2024

Суд снял арест с банковского счета отца Блиновской

Мосгорсуд снял арест с банковского счета отца "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:26

2024-10-02T14:26

2024-10-02T14:26

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

московский городской суд

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд снял арест с банковского счета отца "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд исключил банковский счет из перечня имущества, на которое наложены обеспечительные меры", - сказали в суде. Остальное имущество, арестованное в рамках дела, остается под арестом - апелляция признала законным решение о продлении обеспечительных мер. Ранее "королева марафонов" частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

https://ria.ru/20240919/blinovskaya-1973650284.html

https://ria.ru/20241002/pashaev-1975940021.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, елена блиновская, алексей блиновский, московский городской суд