Постпреды ЕС одобрили новый режим санкций против России
Новый режим европейских санкций против России утвердят на следующей неделе
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду утвердили новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", его формально утвердят на министерском уровне и введут в действие на следующей неделе, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС.
"Этот пункт повестки заседания постпредов был одобрен, он будет введен в действие на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
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Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные списки". Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки фигурантов для санкционных ограничений.
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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