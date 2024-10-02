https://ria.ru/20241002/sanktsii-1975933607.html

Постпреды ЕС одобрили новый режим санкций против России

Постпреды ЕС одобрили новый режим санкций против России - РИА Новости, 02.10.2024

Постпреды ЕС одобрили новый режим санкций против России

Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду утвердили новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:25

2024-10-02T13:25

2024-10-02T13:43

россия

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду утвердили новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", его формально утвердят на министерском уровне и введут в действие на следующей неделе, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС."Этот пункт повестки заседания постпредов был одобрен, он будет введен в действие на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.Пока речь идет только непосредственно о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные списки". Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки фигурантов для санкционных ограничений.Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975773205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, дмитрий песков, еврокомиссия, владимир путин, украина, брюссель