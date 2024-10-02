https://ria.ru/20241002/samolet-1975918732.html
Статические испытания самолета SSJ New планируется завершить в мае
Статические испытания самолета SSJ New планируется завершить в мае - РИА Новости, 02.10.2024
Статические испытания самолета SSJ New планируется завершить в мае
Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в мае 2025 года, сообщил... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:56
2024-10-02T12:56
2024-10-02T12:56
наука
новосибирск
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в мае 2025 года, сообщил журналистам в среду замдиректора по научной работе СибНИА имени С. А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов. СибНИА с начала 2023 года на специальном стенде проводит сертификационные статические испытания импортозамещенного самолета SSJ-100, в том числе фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения и пилона двигателя. "Выполняем (испытания – ред.). Должны закончить к маю месяцу план. Мы провели испытания основных случаев нагружения крыла, все в порядке в целом. Сейчас ведем испытания по "оперению" и по фюзеляжу", - сказал Смирнов. Он пояснил, что материалы испытания постепенно уходят заказчику, который передает их на сертификацию. Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New. Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина входит в Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского".
https://ria.ru/20240926/bronezhilet-1974750170.html
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новосибирск, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Наука, Новосибирск, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Статические испытания самолета SSJ New планируется завершить в мае
Статические испытания самолета SSJ New в Новосибирске планируют завершить в мае
НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в мае 2025 года, сообщил журналистам в среду замдиректора по научной работе СибНИА имени С. А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов.
СибНИА с начала 2023 года на специальном стенде проводит сертификационные статические испытания импортозамещенного самолета SSJ-100, в том числе фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения и пилона двигателя.
"Выполняем (испытания – ред.). Должны закончить к маю месяцу план. Мы провели испытания основных случаев нагружения крыла, все в порядке в целом. Сейчас ведем испытания по "оперению" и по фюзеляжу", - сказал Смирнов.
Он пояснил, что материалы испытания постепенно уходят заказчику, который передает их на сертификацию.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.
Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина входит в Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского".