https://ria.ru/20241002/samolet-1975918732.html

Статические испытания самолета SSJ New планируется завершить в мае

Статические испытания самолета SSJ New планируется завершить в мае - РИА Новости, 02.10.2024

Статические испытания самолета SSJ New планируется завершить в мае

Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в мае 2025 года, сообщил... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:56

2024-10-02T12:56

2024-10-02T12:56

наука

новосибирск

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске планируется завершить в мае 2025 года, сообщил журналистам в среду замдиректора по научной работе СибНИА имени С. А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов. СибНИА с начала 2023 года на специальном стенде проводит сертификационные статические испытания импортозамещенного самолета SSJ-100, в том числе фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения и пилона двигателя. "Выполняем (испытания – ред.). Должны закончить к маю месяцу план. Мы провели испытания основных случаев нагружения крыла, все в порядке в целом. Сейчас ведем испытания по "оперению" и по фюзеляжу", - сказал Смирнов. Он пояснил, что материалы испытания постепенно уходят заказчику, который передает их на сертификацию. Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New. Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина входит в Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского".

https://ria.ru/20240926/bronezhilet-1974750170.html

https://ria.ru/20240924/su-57-1974341237.html

новосибирск

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новосибирск, sukhoi superjet 100 (ssj100)