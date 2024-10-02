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Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи - РИА Новости, 02.10.2024
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00:55 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/samolet-1975843901.html
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи - РИА Новости, 02.10.2024
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи
Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и приземлившийся ранее Шарм-эш-Шейхе, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:55
2024-10-02T00:55
в мире
израиль
тель-авив
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и приземлившийся ранее Шарм-эш-Шейхе, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "Рейс 4311 вылетел в аэропорт Сочи", — сказали в Red Wings. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html
израиль
тель-авив
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в мире, израиль, тель-авив, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Тель-Авив, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи

Red Wings: рейс в Тель-Авив возвращается в Сочи из Шарм-эль-Шейха

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings в небе
Самолет авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и приземлившийся ранее Шарм-эш-Шейхе, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"Рейс 4311 вылетел в аэропорт Сочи", — сказали в Red Wings.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам
Вчера, 23:54
 
В миреИзраильТель-АвивСочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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