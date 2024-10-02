https://ria.ru/20241002/samolet-1975843901.html

Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи

Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи - РИА Новости, 02.10.2024

Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи

Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и приземлившийся ранее Шарм-эш-Шейхе, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:55

2024-10-02T00:55

2024-10-02T00:55

в мире

израиль

тель-авив

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и приземлившийся ранее Шарм-эш-Шейхе, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "Рейс 4311 вылетел в аэропорт Сочи", — сказали в Red Wings. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html

израиль

тель-авив

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в мире, израиль, тель-авив, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем