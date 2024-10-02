https://ria.ru/20241002/samolet-1975843901.html
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи - РИА Новости, 02.10.2024
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи
Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и приземлившийся ранее Шарм-эш-Шейхе, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:55
2024-10-02T00:55
2024-10-02T00:55
в мире
израиль
тель-авив
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings, летевший в Тель-Авив и приземлившийся ранее Шарм-эш-Шейхе, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "Рейс 4311 вылетел в аэропорт Сочи", — сказали в Red Wings. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html
израиль
тель-авив
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ffac25dc689341f986f1b15a0eeecf34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Тель-Авив, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Рейс Red Wings, летевший в Тель-Авив, вылетел обратно в Сочи
Red Wings: рейс в Тель-Авив возвращается в Сочи из Шарм-эль-Шейха