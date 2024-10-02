https://ria.ru/20241002/samara-1976058465.html
Глава Самарской области опроверг информацию о возможном новом мэре
Глава Самарской области опроверг информацию о возможном новом мэре - РИА Новости, 02.10.2024
Глава Самарской области опроверг информацию о возможном новом мэре
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы возможном новом мэре Самары. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:44
2024-10-02T23:44
2024-10-02T23:44
политика
самара
самарская область
нижегородская область
вячеслав федорищев
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы возможном новом мэре Самары. Ранее председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил в своем Telegram-канале, что ушедший в среду в отставку мэр города Дзержинска Иван Носков возглавит администрацию Самары. Позже Люлин удалил публикацию. В мэрии Самары РИА Новости ситуацию не прокомментировали. "В блогах и СМИ появились сообщения о новом возможном мэре Самары, также мне поступают вопросы на эту тему. На данный момент глава Самары — Елена Лапушкина. Напомню, что решение о том, кто возглавляет муниципалитет, принимают депутаты городской думы по результатам открытого конкурса", - написал Федорищев. Глава региона добавил, что все кадровые решения будут официально озвучены, как только их примут.
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политика, самара, самарская область, нижегородская область, вячеслав федорищев, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Политика, Самара, Самарская область, Нижегородская область, Вячеслав Федорищев, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Глава Самарской области опроверг информацию о возможном новом мэре
Губернатор Самарской области Федорищев опроверг слухи о возможном новом мэре