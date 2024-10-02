https://ria.ru/20241002/samara-1976058465.html

Глава Самарской области опроверг информацию о возможном новом мэре

Глава Самарской области опроверг информацию о возможном новом мэре - РИА Новости, 02.10.2024

Глава Самарской области опроверг информацию о возможном новом мэре

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы возможном новом мэре Самары. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:44

2024-10-02T23:44

2024-10-02T23:44

политика

самара

самарская область

нижегородская область

вячеслав федорищев

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы возможном новом мэре Самары. Ранее председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил в своем Telegram-канале, что ушедший в среду в отставку мэр города Дзержинска Иван Носков возглавит администрацию Самары. Позже Люлин удалил публикацию. В мэрии Самары РИА Новости ситуацию не прокомментировали. "В блогах и СМИ появились сообщения о новом возможном мэре Самары, также мне поступают вопросы на эту тему. На данный момент глава Самары — Елена Лапушкина. Напомню, что решение о том, кто возглавляет муниципалитет, принимают депутаты городской думы по результатам открытого конкурса", - написал Федорищев. Глава региона добавил, что все кадровые решения будут официально озвучены, как только их примут.

https://ria.ru/20241002/putin-1976046190.html

самара

самарская область

нижегородская область

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политика, самара, самарская область, нижегородская область, вячеслав федорищев, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)