https://ria.ru/20241002/sakhalin-1975916841.html

Переговоры о монетизации газа на заводе "Сахалин-2" пока не ведутся

Переговоры о монетизации газа на заводе "Сахалин-2" пока не ведутся - РИА Новости, 02.10.2024

Переговоры о монетизации газа на заводе "Сахалин-2" пока не ведутся

Переговоры с "Сахалином-1" о возможной монетизации газа на заводе "Сахалина-2" пока не ведутся, но возможность выгодная, сказал на Дальневосточном... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:20

2024-10-02T12:20

2024-10-02T12:20

экономика

южно-сахалинск

китай

индия

сахалин-2

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/94/1486019404_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_a95260fc261f77d71e05fde193cebd54.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт – РИА Новости. Переговоры с "Сахалином-1" о возможной монетизации газа на заводе "Сахалина-2" пока не ведутся, но возможность выгодная, сказал на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" коммерческий директор оператора проекта – ООО "Сахалинская энергия" – Андрей Охоткин. "Мы в 2016-2018 годах вели переговоры с коллегами с "Сахалина-1" о возможности монетизации их газа на нашем заводе. В том числе с точки зрения строительства третьей линии. Тогда не договорились", – сказал он журналистам. "Сейчас такие переговоры не ведутся, но мы по-прежнему считаем, что это имеет смысл делать. У нас наилучшие возможности по монетизации сахалинского газа с учетом интересов всех участников: "Сахалина-1", "Сахалина-2", правительства – федерального и области. То есть все участники получат наибольшую выгоду", – добавил Охоткин. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.

https://ria.ru/20240416/yaponiya-1940350645.html

https://ria.ru/20240829/forum-1969132012.html

южно-сахалинск

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, южно-сахалинск, китай, индия, сахалин-2, газпром