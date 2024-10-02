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Из-за ошибки мобильное приложение Rutube стало доступно только в США - РИА Новости, 02.10.2024
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14:45 02.10.2024 (обновлено: 14:55 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/rutube-1975954627.html
Из-за ошибки мобильное приложение Rutube стало доступно только в США
Из-за ошибки мобильное приложение Rutube стало доступно только в США - РИА Новости, 02.10.2024
Из-за ошибки мобильное приложение Rutube стало доступно только в США
Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США, сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:45
2024-10-02T14:55
сша
америка
rutube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США, сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале. "В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал "голливудским эксклюзивом". Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен, и теперь вся Америка в поисках ответа на вопрос, как же правильно вальсировать "Калинку". Поясняем: Google Play пытается заблокировать приложение Rutube почти во всех странах, кроме США", - сказано в сообщении. Корреспондент РИА Новости подтверждает, что мобильное приложение видеохостинга недоступно в Google Play. При попытке найти его отображается только детская версия Rutube. В августе мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации App Store с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления приложения в App Store.
https://ria.ru/20240722/medinskij-1961226629.html
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сша, америка, rutube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, происшествия
США, Америка, Rutube, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), В мире, Происшествия
Из-за ошибки мобильное приложение Rutube стало доступно только в США

Мобильное приложение Rutube стало доступно в Google Play только для американцев

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США, сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале.
"В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал "голливудским эксклюзивом". Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен, и теперь вся Америка в поисках ответа на вопрос, как же правильно вальсировать "Калинку". Поясняем: Google Play пытается заблокировать приложение Rutube почти во всех странах, кроме США", - сказано в сообщении.
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Корреспондент РИА Новости подтверждает, что мобильное приложение видеохостинга недоступно в Google Play. При попытке найти его отображается только детская версия Rutube.
В августе мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации App Store с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления приложения в App Store.
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СШААмерикаRutubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)В миреПроисшествия
 
 
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