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"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования - РИА Новости, 02.10.2024
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08:09 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/rostekh-1975866208.html
"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования
"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования - РИА Новости, 02.10.2024
"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования
"Ростех" рассматривает создание полностью беспилотного комплекса разминирования "Вепрь", сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:09
2024-10-02T08:09
безопасность
донецкая народная республика
ростех
высокоточные комплексы
уралвагонзавод
т-90
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Ростех" рассматривает создание полностью беспилотного комплекса разминирования "Вепрь", сообщила пресс-служба госкорпорации. "Вепрь" строится на базе танка Т-90... Рассматривается также возможность создания полностью беспилотного комплекса. Опыт разработки роботизированного сапера в корпорации есть. "Высокоточные комплексы" сделали беспилотную машину гуманитарного разминирования на базе многофункционального погрузчика, и она хорошо показал себя на испытаниях", - говорится в сообщении. Как пояснили в "Ростехе", боевая машина разминирования БМР-3МА, выходя на работу, движется в авангарде колонны и, таким образом, подвергается наибольшей опасности - не только снизу, где взрываются мины, но и сверху, откуда может прилететь ударный беспилотник или другое средство поражения. Для защиты экипажа машина оборудована повышенной защитой, в том числе динамической. "Вепрь" разработан "Уралвагонзаводом" (входит в "Ростех") и используется в ходе СВО для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. С помощью специального трала машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, прокладывает среди мин безопасную дорогу, по ширине подходящую для прохода бронированной, гражданской и спецтехники. После работы БМР-3МА в поле выходят саперы для зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте. Ранее "Ростех" сообщал, что его холдинг "Высокоточные комплексы" испытывает робота-сапера МГР-4 "Шмель" - инициативную разработку двух предприятий холдинга: Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины - система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками, которая позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей.
https://ria.ru/20240926/bronezhilet-1974750170.html
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безопасность, донецкая народная республика, ростех, высокоточные комплексы, уралвагонзавод, т-90
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ростех, Высокоточные комплексы, Уралвагонзавод, Т-90
"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования

"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования "Вепрь"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБронированная машина разминирования БМР-3М
Бронированная машина разминирования БМР-3М - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бронированная машина разминирования БМР-3М. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Ростех" рассматривает создание полностью беспилотного комплекса разминирования "Вепрь", сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Вепрь" строится на базе танка Т-90... Рассматривается также возможность создания полностью беспилотного комплекса. Опыт разработки роботизированного сапера в корпорации есть. "Высокоточные комплексы" сделали беспилотную машину гуманитарного разминирования на базе многофункционального погрузчика, и она хорошо показал себя на испытаниях", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в "Ростехе", боевая машина разминирования БМР-3МА, выходя на работу, движется в авангарде колонны и, таким образом, подвергается наибольшей опасности - не только снизу, где взрываются мины, но и сверху, откуда может прилететь ударный беспилотник или другое средство поражения. Для защиты экипажа машина оборудована повышенной защитой, в том числе динамической.
"Вепрь" разработан "Уралвагонзаводом" (входит в "Ростех") и используется в ходе СВО для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. С помощью специального трала машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, прокладывает среди мин безопасную дорогу, по ширине подходящую для прохода бронированной, гражданской и спецтехники. После работы БМР-3МА в поле выходят саперы для зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте.
Ранее "Ростех" сообщал, что его холдинг "Высокоточные комплексы" испытывает робота-сапера МГР-4 "Шмель" - инициативную разработку двух предприятий холдинга: Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины - система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками, которая позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей.
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