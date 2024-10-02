https://ria.ru/20241002/rostekh-1975866208.html

"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования

"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования - РИА Новости, 02.10.2024

"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования

"Ростех" рассматривает создание полностью беспилотного комплекса разминирования "Вепрь", сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:09

2024-10-02T08:09

2024-10-02T08:09

безопасность

донецкая народная республика

ростех

высокоточные комплексы

уралвагонзавод

т-90

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153377/43/1533774369_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf1d8de41e95fe61b44e19a6bec423a1.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Ростех" рассматривает создание полностью беспилотного комплекса разминирования "Вепрь", сообщила пресс-служба госкорпорации. "Вепрь" строится на базе танка Т-90... Рассматривается также возможность создания полностью беспилотного комплекса. Опыт разработки роботизированного сапера в корпорации есть. "Высокоточные комплексы" сделали беспилотную машину гуманитарного разминирования на базе многофункционального погрузчика, и она хорошо показал себя на испытаниях", - говорится в сообщении. Как пояснили в "Ростехе", боевая машина разминирования БМР-3МА, выходя на работу, движется в авангарде колонны и, таким образом, подвергается наибольшей опасности - не только снизу, где взрываются мины, но и сверху, откуда может прилететь ударный беспилотник или другое средство поражения. Для защиты экипажа машина оборудована повышенной защитой, в том числе динамической. "Вепрь" разработан "Уралвагонзаводом" (входит в "Ростех") и используется в ходе СВО для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. С помощью специального трала машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, прокладывает среди мин безопасную дорогу, по ширине подходящую для прохода бронированной, гражданской и спецтехники. После работы БМР-3МА в поле выходят саперы для зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте. Ранее "Ростех" сообщал, что его холдинг "Высокоточные комплексы" испытывает робота-сапера МГР-4 "Шмель" - инициативную разработку двух предприятий холдинга: Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины - система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками, которая позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей.

https://ria.ru/20240926/bronezhilet-1974750170.html

https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, ростех, высокоточные комплексы, уралвагонзавод, т-90