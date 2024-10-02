https://ria.ru/20241002/rossiya-1975842003.html

Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в ОАЭ

Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в ОАЭ - РИА Новости, 02.10.2024

Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в ОАЭ

Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты некоторых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты на фоне рекомендаций Росавиации, следует из сообщения... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:26

2024-10-02T00:26

2024-10-02T00:57

оаэ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

израиль

египет

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b6a38ab9ff1e180aee0a0a3e6766f64a.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты некоторых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты на фоне рекомендаций Росавиации, следует из сообщения компании."Рейс из Сочи в Аль-Мактум FV6681 за 2 октября вылет 1.00 мск на самолете Суперджет 100 будет выполнен через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте. Рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 за 2 октября с вылетом в 9.30 мск будет выполнен через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана", — говорится в сообщении.В авиакомпании отметили, что пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены напитками и горячим питанием по Федеральным авиационным правила. При этом часть пассажиров будут переданы на другие рейсы авиакомпании - партнера.Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241002/reys-1975840419.html

https://ria.ru/20241001/rejs-1975833808.html

оаэ

израиль

египет

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), израиль, египет, иран, обострение ситуации между ираном и израилем