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Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в ОАЭ - РИА Новости, 02.10.2024
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00:26 02.10.2024 (обновлено: 00:57 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/rossiya-1975842003.html
Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в ОАЭ
Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в ОАЭ - РИА Новости, 02.10.2024
Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в ОАЭ
Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты некоторых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты на фоне рекомендаций Росавиации, следует из сообщения... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:26
2024-10-02T00:57
оаэ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
израиль
египет
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты некоторых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты на фоне рекомендаций Росавиации, следует из сообщения компании."Рейс из Сочи в Аль-Мактум FV6681 за 2 октября вылет 1.00 мск на самолете Суперджет 100 будет выполнен через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте. Рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 за 2 октября с вылетом в 9.30 мск будет выполнен через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана", — говорится в сообщении.В авиакомпании отметили, что пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены напитками и горячим питанием по Федеральным авиационным правила. При этом часть пассажиров будут переданы на другие рейсы авиакомпании - партнера.Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241002/reys-1975840419.html
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оаэ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), израиль, египет, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
ОАЭ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Израиль, Египет, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в ОАЭ

Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты рейсов в Арабские Эмираты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" изменила время вылета и маршруты некоторых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты на фоне рекомендаций Росавиации, следует из сообщения компании.
"Рейс из Сочи в Аль-Мактум FV6681 за 2 октября вылет 1.00 мск на самолете Суперджет 100 будет выполнен через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте. Рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 за 2 октября с вылетом в 9.30 мск будет выполнен через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана", — говорится в сообщении.
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В авиакомпании отметили, что пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены напитками и горячим питанием по Федеральным авиационным правила. При этом часть пассажиров будут переданы на другие рейсы авиакомпании - партнера.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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ОАЭФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИзраильЕгипетИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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