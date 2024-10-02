Рейтинг@Mail.ru
Россия доставит гуманитарную помощь в Ливан, заявил посол в Бейруте - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 02.10.2024 (обновлено: 17:23 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/rossija-1976001654.html
Россия доставит гуманитарную помощь в Ливан, заявил посол в Бейруте
Россия доставит гуманитарную помощь в Ливан, заявил посол в Бейруте - РИА Новости, 02.10.2024
Россия доставит гуманитарную помощь в Ливан, заявил посол в Бейруте
Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков подтвердил, что Москва доставит в четверг гуманитарную помощь в Ливан. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:21
2024-10-02T17:23
ливан
александр рудаков (посол россии в ливане )
шауки бу нассар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
в мире
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885791_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0be55b7669f5aa5064757a1e8a8adad.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков подтвердил, что Москва доставит в четверг гуманитарную помощь в Ливан.Ранее посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар сообщил РИА Новости, что российская сторона уведомила ливанскую сторону о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи."Завтра прилетает борт МЧС, который привезет сюда гуманитарную помощь РФ", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Рудаков отметил, что Ливан находится в тяжелом положении: социально-экономический кризис в стране затянулся на пять лет, почти два года пустует кресло президента, а вся исполнительная власть работает в ограниченном функционале. Кроме того, в Ливане много сирийских и палестинских беженцев, сказываются и последствия эскалации между сектором Газа и Израилем, начавшейся в октябре 2023 года."Дальше - хуже. Уже более недели Израиль ведет свою авиаоперацию на ливанской территории. Поначалу в Бейруте мы пытались вести подсчет, сколько раз били по южным, традиционно шиитским районам. Сейчас уже сбились со счета", - отметил посол.Он добавил, что по масштабам этот конфликт стал более тяжелым и смертоносным, чем ливано-израильская война 2006 года."Глубоко убежден, что та самая точка кипения давно уже пройдена... Что будет дальше, ответ, думаю, до банальности прост. Первое - это прекращение огня, стол переговоров и дипломатическая развязка, какой бы она ни была. Вторая - негативный и опасный сценарий: может быть и дальнейшее развитие наземной операции Израиля в Ливане и полномасштабная затяжная большая война в регионе", - сказал Рудаков.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241002/livan-1975864689.html
https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885791_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_cabec5d203bd62e87737240070613f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, александр рудаков (посол россии в ливане ), шауки бу нассар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, в мире, бейрут, хезболла
Ливан, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Шауки Бу Нассар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, В мире, Бейрут, Хезболла
Россия доставит гуманитарную помощь в Ливан, заявил посол в Бейруте

Посол Рудаков подтвердил, что Россия доставит гумпомощь в Ливан в четверг

© AP Photo / Baz RatnerДым на месте израильской бомбардировки южного Ливана
Дым на месте израильской бомбардировки южного Ливана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Дым на месте израильской бомбардировки южного Ливана
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков подтвердил, что Москва доставит в четверг гуманитарную помощь в Ливан.
Ранее посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар сообщил РИА Новости, что российская сторона уведомила ливанскую сторону о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи.
"Завтра прилетает борт МЧС, который привезет сюда гуманитарную помощь РФ", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Бойцы коммандос армии Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израильская армия заявила об ожесточенных боях на юге Ливана
Вчера, 07:54
Рудаков отметил, что Ливан находится в тяжелом положении: социально-экономический кризис в стране затянулся на пять лет, почти два года пустует кресло президента, а вся исполнительная власть работает в ограниченном функционале. Кроме того, в Ливане много сирийских и палестинских беженцев, сказываются и последствия эскалации между сектором Газа и Израилем, начавшейся в октябре 2023 года.
"Дальше - хуже. Уже более недели Израиль ведет свою авиаоперацию на ливанской территории. Поначалу в Бейруте мы пытались вести подсчет, сколько раз били по южным, традиционно шиитским районам. Сейчас уже сбились со счета", - отметил посол.
Он добавил, что по масштабам этот конфликт стал более тяжелым и смертоносным, чем ливано-израильская война 2006 года.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Израиль не сможет вести боевые действия против Ливана, считает эксперт
7 декабря 2023, 18:46
"Глубоко убежден, что та самая точка кипения давно уже пройдена... Что будет дальше, ответ, думаю, до банальности прост. Первое - это прекращение огня, стол переговоров и дипломатическая развязка, какой бы она ни была. Вторая - негативный и опасный сценарий: может быть и дальнейшее развитие наземной операции Израиля в Ливане и полномасштабная затяжная большая война в регионе", - сказал Рудаков.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
1 октября, 12:00
 
ЛиванАлександр Рудаков (посол России в Ливане )Шауки Бу НассарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильВ миреБейрутХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала