https://ria.ru/20241002/rossija-1976001654.html

Россия доставит гуманитарную помощь в Ливан, заявил посол в Бейруте

Россия доставит гуманитарную помощь в Ливан, заявил посол в Бейруте - РИА Новости, 02.10.2024

Россия доставит гуманитарную помощь в Ливан, заявил посол в Бейруте

Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков подтвердил, что Москва доставит в четверг гуманитарную помощь в Ливан. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:21

2024-10-02T17:21

2024-10-02T17:23

ливан

александр рудаков (посол россии в ливане )

шауки бу нассар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков подтвердил, что Москва доставит в четверг гуманитарную помощь в Ливан.Ранее посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар сообщил РИА Новости, что российская сторона уведомила ливанскую сторону о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи."Завтра прилетает борт МЧС, который привезет сюда гуманитарную помощь РФ", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Рудаков отметил, что Ливан находится в тяжелом положении: социально-экономический кризис в стране затянулся на пять лет, почти два года пустует кресло президента, а вся исполнительная власть работает в ограниченном функционале. Кроме того, в Ливане много сирийских и палестинских беженцев, сказываются и последствия эскалации между сектором Газа и Израилем, начавшейся в октябре 2023 года."Дальше - хуже. Уже более недели Израиль ведет свою авиаоперацию на ливанской территории. Поначалу в Бейруте мы пытались вести подсчет, сколько раз били по южным, традиционно шиитским районам. Сейчас уже сбились со счета", - отметил посол.Он добавил, что по масштабам этот конфликт стал более тяжелым и смертоносным, чем ливано-израильская война 2006 года."Глубоко убежден, что та самая точка кипения давно уже пройдена... Что будет дальше, ответ, думаю, до банальности прост. Первое - это прекращение огня, стол переговоров и дипломатическая развязка, какой бы она ни была. Вторая - негативный и опасный сценарий: может быть и дальнейшее развитие наземной операции Израиля в Ливане и полномасштабная затяжная большая война в регионе", - сказал Рудаков.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241002/livan-1975864689.html

https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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ливан, александр рудаков (посол россии в ливане ), шауки бу нассар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, в мире, бейрут, хезболла