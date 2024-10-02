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"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай - РИА Новости, 02.10.2024
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06:14 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/reys-1975859069.html
"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай
"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай - РИА Новости, 02.10.2024
"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай
Четыре рейса "Уральских авиалиний" в Дубай задержаны из-за рекомендации Росавиации по полетам над Ираном, Израилем и Ираком, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:14
2024-10-02T06:14
в мире
дубай
израиль
иран
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
уральские авиалинии
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Четыре рейса "Уральских авиалиний" в Дубай задержаны из-за рекомендации Росавиации по полетам над Ираном, Израилем и Ираком, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании. "В связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, рейсы задержаны: U6 737 Екатеринбург - Дубай до 14:00; U6 738 Дубай - Екатеринбург до 20:10; U6 797 Домодедово - Дубай до 12:00; U6 798 Дубай - Домодедово до 20:15", - говорится в сообщении. Уточнить статус рейса, как сообщается, можно на официальном сайте авиакомпании. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/iran-1975831038.html
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в мире, дубай, израиль, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дубай, Израиль, Иран, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Уральские авиалинии, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай

"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай

© iStock.com / Andreas HaasПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / Andreas Haas
Пассажирский самолет . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Четыре рейса "Уральских авиалиний" в Дубай задержаны из-за рекомендации Росавиации по полетам над Ираном, Израилем и Ираком, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.
"В связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, рейсы задержаны: U6 737 Екатеринбург - Дубай до 14:00; U6 738 Дубай - Екатеринбург до 20:10; U6 797 Домодедово - Дубай до 12:00; U6 798 Дубай - Домодедово до 20:15", - говорится в сообщении.
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Уточнить статус рейса, как сообщается, можно на официальном сайте авиакомпании.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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В миреДубайИзраильИранФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Уральские авиалинииОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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