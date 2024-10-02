https://ria.ru/20241002/reys-1975859069.html

"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай

"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай - РИА Новости, 02.10.2024

"Уральские авиалинии" задержали четыре рейса в Дубай

Четыре рейса "Уральских авиалиний" в Дубай задержаны из-за рекомендации Росавиации по полетам над Ираном, Израилем и Ираком, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:14

2024-10-02T06:14

2024-10-02T06:14

в мире

дубай

израиль

иран

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

уральские авиалинии

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Четыре рейса "Уральских авиалиний" в Дубай задержаны из-за рекомендации Росавиации по полетам над Ираном, Израилем и Ираком, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании. "В связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, рейсы задержаны: U6 737 Екатеринбург - Дубай до 14:00; U6 738 Дубай - Екатеринбург до 20:10; U6 797 Домодедово - Дубай до 12:00; U6 798 Дубай - Домодедово до 20:15", - говорится в сообщении. Уточнить статус рейса, как сообщается, можно на официальном сайте авиакомпании. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/iran-1975831038.html

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дубай

израиль

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в мире, дубай, израиль, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024