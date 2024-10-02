https://ria.ru/20241002/reys-1975840419.html

Рейс S7 из "Домодедово" в Дубай возвращается в Москву

Рейс S7 из "Домодедово" в Дубай возвращается в Москву - РИА Новости, 02.10.2024

Рейс S7 из "Домодедово" в Дубай возвращается в Москву

Рейс авиакомпании "Сибирь" (S7) из "Домодедово" в Дубай возвращается в Москву, а рейс за 2 октября из Новосибирска в Дубай предварительно задерживается до 15.00 РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:09

2024-10-02T00:09

2024-10-02T00:09

дубай

израиль

москва

s7 airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Сибирь" (S7) из "Домодедово" в Дубай возвращается в Москву, а рейс за 2 октября из Новосибирска в Дубай предварительно задерживается до 15.00 по местному времени из-за указаний Росавиации, сообщили в официальном Telegram-канале компании. "В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств рейс S7 3773 по маршруту Москва (Домодедово) - Дубай (Международный аэропорт Аль-Мактум) возвращается в аэропорт вылета. Рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск (Толмачево)-Дубай (Международный аэропорт Дубая) 2 октября предварительно задержан до 15.00 по местному времени", — говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что представители S7 будут работать с пассажирами в аэропорту. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/samolet-1975825392.html

https://ria.ru/20241001/rejs-1975833808.html

дубай

израиль

москва

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дубай, израиль, москва, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)